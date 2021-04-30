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Китай запустил модуль собственной космической станции

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Источник изображения: Фото: Reuters

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции «Тяньгун» была запущена с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань, пишет РИА Новости.

Основной модуль «Тяньхэ», длина которого составляет 16,6 метра с максимальным диаметром 4,2 метра, является крупнейшим созданным в Китае космическим аппаратом. В нем будут расположены центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа, также там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

В марте российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. Представители правительств России и Китая — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь — подписали договор о сотрудничестве. Стороны договорились руководствоваться «принципами паритетного распределения прав и обязанностей» и использовать «космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества».


Лия Михайлова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Чанчжэн
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