Китай запустил модуль собственной космической станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции «Тяньгун» была запущена с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань, пишет РИА Новости.

Основной модуль «Тяньхэ», длина которого составляет 16,6 метра с максимальным диаметром 4,2 метра, является крупнейшим созданным в Китае космическим аппаратом. В нем будут расположены центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа, также там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

В марте российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. Представители правительств России и Китая — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь — подписали договор о сотрудничестве. Стороны договорились руководствоваться «принципами паритетного распределения прав и обязанностей» и использовать «космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества».

Лия Михайлова