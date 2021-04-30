Не станет ли разваливаться на ходу танк Т-64БМ "Краб" с мотором в 1200 л.с.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Новая и, по всей видимости, последняя украинская модификация советского танка Т-64Б - известная как "Краб" пока не существует даже в виде опытного образца. Также по-прежнему нет каких-либо официальных подробностей о его тактико-технических характеристиках.

В то же время украинские СМИ пытаются своими предположениями восполнить такое отсутствие информации. Например, во многих источниках отмечается, что этот вариант "шестьдесят четвертого" получит двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с.

Непонятно, на чем основывается такое утверждение. Дело в том, что данный двигатель устанавливается на пакистанские танки "Аль-Халид", и уже сейчас предприятие в Харькове еле справляется с немногочисленными иностранными заказами. И сделать дополнительное количество силовых агрегатов будет совершенно невыполнимой задачей.

Также давно уже известно, что инновационная на начало 60-х годов ходовая часть Т-64 в настоящее время признается откровенно слабой. Поэтому еще в 1987 году ее заменили на ленинградскую, от Т-80.

Поэтому многие военные эксперты считают, что даже если ценой больших усилий удастся изготовить небольшую партию "Крабов" с 1200-сильными движками, то эти танки быстро выйдут из строя, что ранее неоднократно наблюдалось с другой модернизацией - БМ "Булат", которую за слабость ходовой часто критиковали сами украинские военные.

Дмитрий Лемешко