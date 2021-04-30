Войти
Вестник Мордовии

Не станет ли разваливаться на ходу танк Т-64БМ "Краб" с мотором в 1200 л.с.

48
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Новая и, по всей видимости, последняя украинская модификация советского танка Т-64Б - известная как "Краб" пока не существует даже в виде опытного образца. Также по-прежнему нет каких-либо официальных подробностей о его тактико-технических характеристиках.

В то же время украинские СМИ пытаются своими предположениями восполнить такое отсутствие информации. Например, во многих источниках отмечается, что этот вариант "шестьдесят четвертого" получит двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с.

Непонятно, на чем основывается такое утверждение. Дело в том, что данный двигатель устанавливается на пакистанские танки "Аль-Халид", и уже сейчас предприятие в Харькове еле справляется с немногочисленными иностранными заказами. И сделать дополнительное количество силовых агрегатов будет совершенно невыполнимой задачей.

Также давно уже известно, что инновационная на начало 60-х годов ходовая часть Т-64 в настоящее время признается откровенно слабой. Поэтому еще в 1987 году ее заменили на ленинградскую, от Т-80.

Поэтому многие военные эксперты считают, что даже если ценой больших усилий удастся изготовить небольшую партию "Крабов" с 1200-сильными движками, то эти танки быстро выйдут из строя, что ранее неоднократно наблюдалось с другой модернизацией - БМ "Булат", которую за слабость ходовой часто критиковали сами украинские военные.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Украина
Продукция
МБТ-2000
Т-64БМ Булат
Т-80
Похожие новости
27.04.2020
Не по силам: что мешает Украине модернизировать пакистанские Т-80УД
28.02.2019
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
03.12.2018
Согласно неофициальным данным, Пакистан сделал выбор в пользу закупки китайских танков VT4
05.07.2011
Возможен ли украино-индийский военно-технический прорыв
23.11.2006
Замминистра обороны Украины обсудил на выставке IDEAS-2006 перспективы ВТС с Пакистаном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече