Катер типа Legend («Легенда») Береговой охраны США впервые за последние 12 лет вошел в Черное море, что указывает на возросшее значение присутствия за рубежом данного рода войск Вооруженных сил Соединенных Штатов, пишет американское издание The Drive.

В публикации раскрывается, что данное событие произошло по причине «вызывающего беспокойство наращивания Россией военной мощи вдоль границы с Украиной». Издание называет катера типа Legend наиболее боеспособными среди имеющихся у Береговой охраны.

The Drive пишет, что вошедший в Черное море Hamilton вооружен, в частности, 57-миллиметровой основной пушкой, зенитным артиллерийским комплексом Phalanx CIWS и комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-32(V)2 Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP). Кроме того, катер имеет пусковые установки Mk 137 Super Rapid Bloom Offboard Countermeasures (SBROC), загруженные ракетами-ловушками Nulka.

«В целом прибытие Hamilton в Черное море является значительным как из-за текущей геополитической ситуации в регионе, так и в качестве примера важности Береговой охраны в миссиях национальной безопасности США по всему миру», — заключает издание.

В апреле американское издание 19FortyFive заявило, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием. Таким образом, в публикации обратили внимание на апрельское заявление президента России Владимира Путина, согласно которому к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76 процентов, тогда как в ядерной триаде данный показатель уже в текущем году превысит 88 процентов.

Иван Потапов