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ТАСС

Глава ЦЭНКИ: адаптация Восточного под первые запуски "Орла" начнется до конца апреля

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Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный
Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сейчас разработчики заканчивают эскизный проект на космический комплекс

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Дооборудование систем и агрегатов для адаптации стартового комплекса космодрома Восточный под отработку перспективного корабля "Орел" начнется до конца апреля. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

"Сейчас завершается разработка эскизного проекта на космический комплекс и ведется подготовка к дооборудованию систем и агрегатов, которая начнется в апреле по результатам принятия Государственным заказчиком эскизного проекта и выпуска организационно-распорядительных документов на развертывание работ", - сказал Мухамеджанов.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, определяющими критериями при формировании технических решений по адаптации создаваемого стартового комплекса к отработке корабля являлись минимизация затрат и максимальное задействование существующей конфигурации создаваемых агрегатов и систем.

"К первому запуску ПТК (перспективного транспортного корабля "Орел" - прим. ТАСС) предполагается создание всего необходимого оборудования для проведения всех операций и испытаний космического корабля на стартовом комплексе, за исключением самой посадки экипажа в корабль", - пояснил Мухамеджанов.

В дальнейшем корабль "Орел" предполагается запускать на ракете-носителе сверхтяжелого класса, инфраструктура под которую будет построена в рамках третьей очереди, добавил гендиректор ЦЭНКИ.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.

Полный текст интервью читайте в 14:00 мск на сайте ТАСС.

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Страны
Россия
Проекты
Восточный Космодром
Луна
МКС
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