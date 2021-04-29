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Раскрыто поставляемое США на Украину летальное оружие против России

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Источник изображения: Фото: Kim Kyung-Hoon KKH / TW / Reuters

США могут отправлять на Украину летальное оружие, которое может быть применено против России, пишет РИА Новости.

Техника, которую Киев может получить от Вашингтона, включает, в частности, «средства противовоздушной обороны (ПВО), противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы», пишет агентство, ссылаясь на американское издание The Wall Street Journal.

Военный эксперт Алексей Леонков раскрыл, что в настоящее время Украина на юго-востоке страны вероятнее всего уже разворачивает системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), полученные от США. «Это косвенно подтверждают и недавние сообщения Народной милиции непризнанных республик (Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру») о том, что беспилотники миссии ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. «Ленты.ру») часто просто не могут подняться в воздух — сигналы управления глушат с украинской стороны», — отмечает агентство.

В апреле американское издание 19FortyFive заявило, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием. Таким образом публикации обратили внимание на апрельское заявление президента России Владимира Путина, согласно которому к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76 процентов, тогда как в ядерной триаде данный показатель уже в текущем году превысит 88 процентов.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ОБСЕ
Ядерный щит
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