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Naked Science

В России создадут космический аппарат, который доставит к Луне животных

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские специалисты создадут аппарат «Возврат-МКА-Л», который доставит животных к естественному спутнику Земли. Предварительные работы рассчитаны до середины ноября 2022 года.

В России все чаще говорят об исследовании Луны, несмотря на фактическое сворачивание сотрудничества с Западом в этой сфере. Как стало известно, «Роскосмос» заказал создание аппарата «Возврат-МКА-Л», который доставит животных к спутнику нашей планеты.

Проект позволит провести ряд экспериментов по влиянию межпланетного полета на живой организм. Предварительные работы по нему должны завершить до середины ноября 2022 года, а облик аппарата определят примерно в 2023-м.

До этого времени в планах космического ведомства фигурировало лишь создание биологических спутников типа «Возврат-МКА» и «Бион-М». На них в космос отправят мышей, пресмыкающихся, насекомых, растения и микроорганизмы.

В этом году Россия должна запустить лунную посадочную станцию «Луна-25». Ее рассматривают как элемент реализации первого этапа создания российско-китайской базы на поверхности спутника. Начать строительство объекта могут во второй половине 2020-х.

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