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В США обеспокоились российским «убийцей» американских ракет

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия испытывает оружие, способное «убивать» американские ракеты, утверждает американское издание 19FortyFive.

Согласно публикации, в США обеспокоены не только способностью Москвы уничтожать своими противоракетами вражеские ракеты, но и использовать их для ликвидации спутников противника.

«Озабоченность вызывает то, что российская система противоракетной обороны (ПРО) может быть использована не только для предотвращения атак в воздушном пространстве, но и для борьбы со спутниками», — пишет издание.

Таким образом в 19FortyFive прокомментировали испытание новой противоракеты системы ПРО, проведенное в апреле боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

В апреле американское издание 19FortyFive заявило, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием. Таким образом публикации обратили внимание на апрельское заявление президента России Владимира Путина, согласно которому к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76 процентов, тогда как в ядерной триаде данный показатель уже в текущем году превысит 88 процентов.

В октябре 2017 года «Известия», ссылаясь на Минобороны, сообщили, что Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам, осматривать их и при необходимости перехватывать.


Иван Потапов

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