Группа Leonardo поставит 4 корабельных АУ OTO 127/64 LW Vulcano для новых боевых кораблей ВМС Канады

Первая серийная 127-мм/64 корабельная артиллерийская система Oto Melara 127/64 LW Vulcano во время установки на головном итальянском фрегате типа FREMM F 590 Carlo Bеrgamini. 2011 год.

ЦАМТО, 27 апреля. Группа Leonardo заключила с Lockheed Martin контракт на поставку четырех 127-мм корабельных артиллерийских установок OTO 127/64 LW Vulcano для оснащения новых многоцелевых боевых кораблей Военно-морских сил Канады.

Как сообщается в пресс-релизе итальянской группы, сделка также включает автоматизированную систему заряжания AAHS (Automatic Ammunition Handling System) в качестве дополнительной опции. Три артиллерийские системы будут установлены на борту новых кораблей, а четвертая будет использоваться для обучения.

Артиллерийская установка OTO 127/64 LW Vulcano выбрана шестью флотами мира за последние 10 лет. Система имеет гибкую архитектуру, что позволяет ее устанавливать на многих типах морских платформ.

Используемые в артиллерийской системе современные технологии и полная цифровизация обеспечивают постоянную помощь операторам и поддержку бортовой системы управления огнем. Взрыватель 4AP производства Leonardo для обычных боеприпасов обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, основанную на его особенностях программирования под конкретную задачу. Автоматизированная система заряжания AAHS гарантирует автоматическую перезарядку орудия как дальнобойными высокоточными, так и обычными боеприпасами.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 15 октября 2018 года компания Irving Shipbuilding и Министерство общественных служб и закупок Канады объявили о выборе фрегата "Тип-26" группы компаний BAE/Lockheed Martin победителем тендера, предусматривающего постройку 15 многофункциональных боевых кораблей по проекту CSC (Canadian Surface Combatant). На данный момент стоимость проекта оценивается в 77,3 млрд. кан. долл. (около 62 млрд. долл. США). Строительство кораблей будет осуществляться Irving Shipbuilding Inc. на верфи "Галифакс" в Новой Шотландии и начнется в 2023/24 ф.г.