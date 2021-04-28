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ЦАМТО

МИД предупредил о выходе России из ДОН в ближайшей перспективе при сохранении текущего статус-кво

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Ту-214ОН ("Открытое небо") — самолет авиационного наблюдения, созданный специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран — участниц договора
Ту-214ОН ("Открытое небо") — самолет авиационного наблюдения, созданный специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран — участниц договора.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

ЦАМТО, 27 апреля. При сохранении текущего статус-кво внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая.

Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен Правительством Президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального Собрания, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ниже в изложении МИД РФ представлено выступление К.Гаврилова на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

"Обсуждая вопрос текущего выполнения Договора по открытому небу (ДОН), российская Делегация хотела бы озвучить официальную позицию МИД России о ситуации вокруг самого Договора.

Прежде всего, отмечаем сохраняющееся – несмотря ни на что – стремление группы государств во главе с США возложить на Российскую Федерацию ответственность за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН. Впечатление такое, будто и не было выхода из него американской стороны. По-прежнему тиражируются утверждения, что "Российская Федерация должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН", прежде чем кто-то где-то, возможно, начнет размышлять о вероятности возвращения в Договор.

Мы неоднократно излагали свою позицию в ответ на такие претензии. Желающие могут с ней ознакомиться, в том числе на сайте МИД.

Наряду с этим обращаем внимание на то, что некоторое время назад нами была предложена схема урегулирования проблемы наблюдательных полетов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе. Тем не менее, эта схема была отвергнута государствами, для которых безразлична судьба ДОН.

Кроме того, в прошлом году мы дали разрешение на наблюдательный полет над Калининградской областью на дальность свыше максимальной (составляет 500 км), а также создали все условия для успешного полета над районом учений "Кавказ-2020".

То и другое было значимыми политическими сигналами, на которые, к сожалению, не последовало адекватной реакции.

В свою очередь, у нас сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по ДОН. На это, в частности, наша Делегация обращала внимание 7 октября 2020 г. в ходе 4-й Конференции по рассмотрению выполнения Договора.

Весьма серьезные претензии мы выдвигали в отношении США до выхода этой страны из Договора. Суммировали их в заявлении МИД России от 22 ноября 2020 г. Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались.

Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности Российской Федерации и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в Договор.

Пока же все идет к развалу Договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая.

Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен Правительством Президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального Собрания".

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Украина
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Военные учения
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