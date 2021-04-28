Мирный узбекский атом

Пандемия не может остановить интеграционные процессы

Прошедшая в столице Узбекистана в апреле 2021 года международная промышленная выставка «Иннопром» еще раз показала важность и значение стратегических партнерских и союзнических отношений России и Узбекистана в торгово-экономической, научно-технической областях в рамках ШОС, СНГ, ЕАЭС. В выставке приняли участие более тысячи компаний с узбекской стороны и до 300 с российской. Были представлены также компании Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Франции, Чехии и Японии.

Особое внимание было уделено развитию взаимовыгодного российско-узбекского межрегионального и межотраслевого сотрудничества, проекту модернизации газотранспортной системы Узбекистана, цифровому производству, машиностроению, финансированию промышленности и нефтегазового сектора, технологиям для городов, инновациям в энергетике. Россия планирует создавать новые совместные предприятия и планомерно наращивать общий объем инвестиций в узбекскую экономику, который уже сейчас превышает 10 миллиардов долларов. Крупнейшим российским инвестором является ЛУКойл. В ходе прошедшей выставки РФ и Узбекистан заключили 21 соглашение на сумму 128 миллионов долларов.

Перспективным направлением становятся инвестиции крупных российских компаний в переработку узбекских углеводородов и предприятия нефтехимии, а также в строительство первой в Узбекистане и во всем Центрально-Азиатском регионе АЭС, которая будет сооружена в Джизакской области. Проект рассчитан на возведение двух энергоблоков мощностью 1,2 гектоватта каждый к 2028 году. Есть планы по участию Узбекистана в совместных с Россией проектах по исследованию космоса.

“ Россия планирует создавать новые совместные предприятия и планомерно наращивать общий объем инвестиций в узбекскую экономику, который уже сейчас превышает 10 миллиардов долларов ”

Набирает темп сотрудничество Москвы и Ташкента в горнодобывающем секторе и металлургической отрасли. Важное значение имел ввод в строй с помощью российских специалистов Ташкентского металлургического завода, что дало серьезный толчок развитию строительной отрасли и способствовало импортозамещению. Следует отметить, что страны развивают сотрудничество в агропромышленной сфере, текстильной промышленности, сельхозмашиностроении. Макроэкономика, современные коммуникации, банковский сектор – все это также представляет интерес для российских и узбекских деловых кругов.

Россия является лидером по количеству совместных с Узбекистаном предприятий. По данным на 1 января 2021 года, их общее количество составило 12,3 тысячи, из которых с Россией – 2093, Китаем – 1799, Турцией – 1576, Казахстаном – 919 и Южной Кореей – 888. Даже пандемия коронавируса не помешала созданию новых совместных предприятий, число которых за последний год возросло еще на 1399.

Россия пока занимает второе место в числе внешнеторговых партнеров Узбекистана, уступая Китаю. Доля России во внешнеторговом обороте республики составляет 15,7 процента (КНР – 18%). Москва и Ташкент подтвердили заинтересованность в том, чтобы в ближайшие годы увеличить общий объем взаимной торговли с нынешних шести до десяти миллиардов долларов в год.

Положительным моментом явилось возобновление с апреля 2021 года регулярных авиарейсов российской и узбекской авиакомпаний между Москвой и Ташкентом, что должно способствовать поэтапному восстановлению числа узбекских трудовых мигрантов в строительной и других отраслях промышленности России. Этим же целям отвечает планируемый запуск производства российской вакцины «Спутник V» в Узбекистане, где этот препарат уже зарегистрирован.

Политическое, военное и гуманитарное сотрудничество также остается в фокусе пристального внимания. РФ и Узбекистан стремятся активизировать свои дипломатические усилия по урегулированию афганского конфликта, в том числе и с помощью контактной группы ШОС. Узбекистан рассчитывает занять «свою нишу» на афганском направлении после ожидаемого вывода войск США и НАТО из этой страны. Ташкент строит долгосрочные планы по участию в строительстве и эксплуатации железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и далее к пакистанскому порту Гвадар, а также в разработке и добыче афганских полезных ископаемых. При условии мирного решения межафганского конфликта новый транспортный путь в направлении север – юг могла бы использовать и Россия.

В Узбекистане стартовала процедура присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕЭАС) в качестве наблюдателя. Это решение поддержала нижняя палата парламента страны, а подписан главой государства документ, судя по всему, будет ближе к визиту президента Шавката Мирзиеева в Москву, который запланирован на 2021 год.

Следует ожидать дальнейшего развития двусторонних связей между Москвой и Ташкентом на четвертой международной выставке EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2021, которая пройдет с 21 по 23 апреля 2021 года в Ташкенте под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. На выставке будут представлены энергетика, нефтегазовая и химическая промышленность, машиностроение, металлургия, строительство, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, телекоммуникации и связь, медицина и фармацевтика, образование и наука.

Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года