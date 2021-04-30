Однофазные бензиновые электростанции: особенности эксплуатации и правила выбора

В условиях полного отсутствия электричества или периодического его отключения нельзя обойтись без дополнительного источника электропитания. Для бесперебойной работы электрозависимого оборудования используют однофазный бензогенератор. Это целая автономная переносная электрическая станция, которую приобретают частные клиенты и предприятия разного профиля.

Область применения и особенности функционирования

Современный однофазный бензиновый генератор нередко выбирают для строительных площадок, выполнения сварочных и строительных работ. Он потребуется в быту в качестве вспомогательного (а нередко и основного) источника питания. Чаще всего используют аппарат в быту, где электроприборы работают от сети 220В (частота 50 Гц). Любые однофазные бензиновые электростанции имеют низкий предел мощности, что можно использовать и для формирования нескольких электроточек.

Специалисты рекомендуют выбирать аппараты для эксплуатации в таких условиях – обеспечение энергией:

Загородной дачи, коттеджа, базы отдыха. Некоторые модели, которые работают на бензине, способны выдавать 9 кВт. Этого вполне достаточно для работы нескольких важных электроприборов и включения общего света.

Небольшой стройплощадки. Для стройки можно подобрать генератор 220 бензиновый достаточной мощности для работы электроинструмента. В этом случае важно выбирать такое устройство, которое сможет поддерживать работу электрических приборов при запуске (с большим пусковым напряжением).

Функционирует устройство по принципу трансформации кинетической энергии в электрическую. Внешне конструкция похожа на стандартный двигатель. В процессе работы закачивает в поршневую систему топливную смесь, смешанную с воздухом. Поджигает ее при помощи свечей сгорания. Работающие поршни вращают шатунный механизм, а в роторе генератора образуется магнитное поле. Далее в работу включается катушка, которая и преобразует его в переменный ток нужного напряжения и частоты.

Особенности выбора

Однофазные бензогенераторы выбирают не только по стоимости, но и по ряду параметров, характеристик устройства:

Требуемый уровень мощности. Для расчета необходимо сложить все показатели оборудования, которое планирует пользователь подключать к аппарату.

Автозапуск. Специальная система своевременно запускает устройство при отключении энергии – обеспечен минимальный разрыв времени.

Именно система автозапуска позволяет исключить перебои в работе разной техники, оборудования, устройств, подключенный к аппарату.