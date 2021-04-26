В НАСА назвали дату возвращения на Землю корабля Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю 28 апреля и приводнится в одной из семи выбранных зон. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Планируется, что корабль отстыкуется от МКС 28 апреля в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по московскому времени) и приводнится в 12:40 (19:40 по московскому времени).

Ранее исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик назвал возможные сроки полетов российских космонавтов на американских космических корабля Crew Dragon и Starliner. По словам временного администратора, первый полет произойдет не раньше следующего года. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года.

Милана Микаилова