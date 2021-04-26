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В США заявили о нехватке 800 истребителей

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Источник изображения: Фото: Wilson Ring / AP

Влиятельные представители Демократической партии США не поддержат увеличения финансирования программы истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II в бюджете предстоящего 2022 финансового года, если она не продвинется вперед в решении обширного списка проблем, пишет Defense News.

Согласно члену Палаты представителей США Дональду Норкроссу, отсутствие подвижек может привести к тому, что, «возможно, придется инвестировать в другие, более доступные программы, и восполнить оперативную нехватку потенциально более 800 тактических истребителей». «Я не поддержу никаких запросов на дополнительные самолеты [F-35 Lightning II], помимо того, что содержится в бюджетном запросе президента на этот год», — заявил демократ.

С коллегой согласился член комитета Палаты представителей США Джон Гараменди. «Программа выходит за рамки бюджета. Она не может реализовать обещанные возможности. А ее показатели боеспособности даже не начинают соответствовать пороговым значениям. Отраслевое решение многих из этих проблем — просто попросить у налогоплательщиков подкинуть денег на эту проблему. Этого не случится. Легкие дни прошлого прошли», — констатировал политик.

Издание среди проблем F-35 Lightning II упоминает, в частности, нехватку двигателей Pratt & Whitney F135, дорогое техническое обслуживание истребителя и задержки в модернизации его вычислительных систем. Defense News отмечает, что начиная с 2015 года в США последовательно наращивали бюджетное финансирование программы F-35 Lightning II, однако заявления Норкросса и Гараменди могут указывать на то, что в 2022 финансовом году сложившаяся ситуация изменится.

Издание напоминает, что изначально в 2021 финансовом году Пентагон запросил покупку 79 единиц F-35 Lightning II, однако в итоге Конгресс увеличил это число на 17, что обошлось американским налогоплательщикам в дополнительные 1,6 миллиарда долларов.

В январе Кристофер Миллер, занимающий должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.


Иван Потапов

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Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
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