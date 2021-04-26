Скопление российских сил у границ: каков план Байдена по противодействию влиянию России на Украине? (Al Jazeera, Катар)

По словам бывшего американского дипломата, его страна воюет с Россией на Украине, чтобы ей не приходилось воевать с ней в Соединенных Штатах. А вот бывший сотрудник ЦРУ не согласен, утверждая, что Украина не представляет интереса для Америки. Так кем является Украина для США: стратегическим союзником или помехой?

Президент Зеленский настаивает на вступлении страны в НАТО, надеясь, что соглашение о взаимной обороне между странами альянса, включая США, будет играть роль сдерживающего фактора для "российской агрессии" и положит конец конфликту на востоке Украины.

Украина стала одной из причин российско-американских разногласий, усугубившихся на фоне кибератак и вмешательства Кремля в выборы в Соединенных Штатах. Последние спровоцировали принятие нового пакета антироссийских санкций, что разозлило Москву и заставило ее ответить аналогичными мерами.

Во время недавнего выступления перед Федеральным собранием президент Владимир Путин заявил: "Россия никому не позволит переходить красную черту. Эту красную черту в отношениях с другими странами Россия будет определять сама в каждом конкретном случае". Эксперты сочли это предупреждением касательно возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

За последние дни мы стали свидетелями опасного развития событий: Россия мобилизовала более 100 тысяч своих солдат на границе с Украиной. Вашингтон выразил опасения по поводу военной эскалации, отметив, что Москва может рассматривать нынешнюю ситуацию как предлог для вторжения на Украину, как это произошло в 2014 году во время аннексии Крымского полуострова. При этом мнение комментаторов относительно значения Украины для высших интересов Соединенных Штатов разделилось.

Несколько дней назад президент Джо Байден побеседовал с украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке со стороны Вашингтона.

Стремление Украины к членству в НАТО

Украинский президент настаивает на вступлении государства в НАТО, надеясь, что соглашение о взаимной обороне между странами альянса, включая США, будет играть роль сдерживающего фактора для "российской агрессии" и положит конец конфликту на востоке страны.

Россия давно выступает против украинских амбиций относительно присоединения к НАТО, а также другим политическим и экономическим объединениям, включая Европейский Союз.

Другие эксперты рассматривают наращивание российской военной мощи у границы исключительно как угрозу, поскольку Кремль стремится сохранить достаточную поддержку и влияние на востоке Украины с целью помешать своему соседу официально оформить отношения с Европой и Соединенными Штатами.

Кремль также опасается, что администрация Байдена может оказать Украине серьезную военную поддержку и президент Зеленский зайдет слишком далеко в попытке вернуть контроль над восточными территориями, где власть принадлежит пророссийским сепаратистам.

Согласно российской версии событий, месяц назад президент Зеленский спровоцировал кризис, подписав указ, согласно которому восстановление крымской территории, аннексированной Россией, теперь является официальной политикой украинского государства. Зеленский также призвал США и Европу ускорить вступление Украины в НАТО, что Москва давно называет "красной линией", нарушение которой приведет к войне.

Дилемма Байдена: между Москвой и Киевом

Генри Киссинджер, госсекретарь и бывший советник по национальной безопасности, отмечает: "С точки зрения Кремля, Украина никогда не может быть просто отдельной страной. Она была частью России на протяжении веков, и даже до этого они были тесно связаны".

Как утверждает Брайан О'Тул, эксперт Атлантического совета и бывший сотрудник министерства финансов США, главные цели администрации Байдена в отношении России - попытаться сдержать и отразить широкомасштабное наступление Путина на демократию, западную модель управления и господствующий международный порядок. Вашингтон придерживается политики введения санкций в отношении Москвы в качестве наказания за ее действия на Украине, как это произошло после присоединения Крымского полуострова к российской территории в 2014 году.

По мнению ряда критиков, санкции оказались неэффективны, так как не смогли заставить Кремль изменить свою политику. Тем временем другие эксперты полагают, что Россия предприняла бы более агрессивные шаги в отношении Украины, если бы не опасения по поводу возможности ужесточения санкций.

Украина - стратегический интерес Америки

После окончания Второй мировой войны Вашингтон стремился поддерживать стабильность в Европе, где были безопасные и предпочтительно свободные страны. По этой причине, по мнению ряда аналитиков, успех Украины будет успехом и для Соединенных Штатов.

Согласно другой точке зрения, Украина находится на переднем крае стратегического противостояния между Западом и Россией и поэтому должна иметь сильную поддержку со стороны Вашингтона, что требует дальнейшего потока военной помощи из США в Киев. По словам бывшего американского дипломата, его страна воюет с Россией на Украине, чтобы ей не приходилось воевать с ней в Соединенных Штатах.

Курт Волкер, бывший посол США на Украине, высказался в пользу поддержки этой страны. Он отметил: "Интерес Америки к Украине заключается в отражении российской агрессии и поддержке страны на пути к сильному, устойчивому, демократическому и процветающему государству, которое справилось с наследием вроде коррупции и может интегрироваться в более широкое трансатлантическое сообщество. Это чрезвычайно важно для национальной безопасности Соединенных Штатов".

Он продолжил: "Если Украина, колыбель славянской цивилизации, появившаяся раньше Москвы, преуспеет как свободолюбивая, процветающая и безопасная демократия, это будет вселять в нас огромную надежду на то, что Россия тоже сможет однажды измениться и дать лучшую жизнь своему народу, преодолев нынешнюю эпидемию тирании, коррупции и агрессии по отношению к соседям и союзникам НАТО и США".

Украина - помеха американским интересам

Тем временем Джордж Биб, директор по разведке и национальной безопасности Центра национальных интересов и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления выразил иное мнение: Украина не представляет интереса для Соединенных Штатов.

По словам Биба, допуская возможность интеграции Украины в западную систему и НАТО, эксперты упускают из виду многие неудобные факты, как например, что европейцы в большинстве своем не поддерживают членство Украины в НАТО. Многие государства опасаются, что это приведет к военному конфликту с Россией.

Он считает достойной альтернативой придерживаться более сдержанного подхода и заверить Москву, что Украина не является и не будет кандидатом на членство в НАТО. При этом Киев сохранит свободу относительно получения экономический и политической поддержки со стороны Запада.

С точки зрения Биба, это предложение не только будет способствовать прорыву в американо-российских отношениях, но и расширит пространство для свободы внутри Украины, поскольку снизит геополитические риски внутренних реформ в этой стране. Такой подход не является результатом российской агрессии или сделкой с украинским народом: он прагматичен и учитывает неудобные реалии, с которыми Соединенные Штаты сталкиваются на Украине и в России.

Корни кризиса

Корни украинского кризиса восходят к так называемой украинской "Революции достоинства" в 2014 году, когда был свергнут пророссийский президент.

После Кремль направил войска для аннексии Крыма, заявив, что должен защищать права русскоязычных граждан, проживающих на южной украинской территории.

Вскоре после аннексии поддерживаемые Россией сепаратисты в богатом углем Донбассе на востоке Украины захватили значительную часть Донецкой и Луганской административных областей, где большинство составляет русскоязычное население, и объявили о создании Донецкой народной Республики и Луганской Народной Республики.

Боевые действия между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе продолжаются с перерывами с 2014 года, несмотря на многочисленные соглашения о прекращении огня. В последние дни с увеличением российского военного присутствия вдоль границы с Украиной кремлевские чиновники снова предупредили, что будут защищать русскоязычное население на украинской территории.

Мухаммад аль-Маншави (محمد المنشاوي )