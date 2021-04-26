Войти
Naked Science

Crew Dragon доказал свою многоразовость, впервые совершив повторный полет

212
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Новейший космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX впервые применили повторно. Аппарат доставит на борт Международной космической станции четырех новых членов экипажа.

Компания SpaceX в очередной раз подтвердила, что ее слова не расходятся с делом: во время сегодняшнего запуска пилотируемый космический корабль Crew Dragon доказал свой многоразовый статус, впервые стартовав во второй раз. Во время запуска SpaceX применила первую ступень ракеты Falcon 9, которую до этого уже использовали.

Запуск Crew Dragon провели с площадки LC-39А Космического центра Кеннеди. На станцию прилетят четыре астронавта: Шейн Кимбро, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Для запуска использовали космический корабль Endeavour (Dragon Capsule C206), который до этого совершил старт 30 мая 2020 года. Прошлый его запуск был даже более знаменательным событием, так как именно тогда Crew Dragon впервые отправился в космос с астронавтами на борту.

Crew Dragon Endeavour (Dragon Capsule C206)

Источник изображения: SpaceX

Самый первый космический полет Crew Dragon выполнил в безэкипажном режиме 2 марта 2019-го. Запуск в рамках первой эксплуатационной миссии к Международной космической станции провели 16 ноября 2020-го: сегодняшний старт стал, соответственно, второй эксплуатационной миссией к МКС.

Crew Dragon разработала компания SpaceX по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development. Ее цель — развивать разработку частных пилотируемых космических аппаратов, которые можно было бы использовать для полетов на МКС. Кроме Crew Dragon, в финальный раунд состязания вышел корабль CST-100 Starliner, созданный Boeing.

CST-100

Источник изображения: wikimedia

Сейчас детище Илона Маска существенно обходит его «по очкам». На сегодня CST-100 совершил лишь один запуск: испытательный полет выполнили в декабре 2019 года, без экипажа на борту. Тесты оказались лишь частично успешными. Из-за неполадок решили отказаться от первоначальной программы и не стыковать корабль с МКС. При этом аппарат смог совершить успешную посадку и продемонстрировал успешную работу многих важных систем и подсистем. Второй полет CST-100 должен тоже пройти в режиме без экипажа, и только третий запуск планируют с людьми.

Условным российским аналогом Crew Dragon и CST-100 станет корабль «Орел», первый запуск которого должен состояться в декабре 2023 года. В качестве сроков его первого пилотируемого запуска ранее называли середину десятилетия. В обоих случаях в качестве носителей должны выступать ракеты семейства «Ангара-А5».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
Похожие новости
11.06.2020
«Лунный проект» для России
01.05.2020
«Мурло капитализма»
15.03.2019
Не прощай их, Юра
11.03.2019
Отец дракона: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
08.02.2018
Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ