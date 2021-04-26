Crew Dragon доказал свою многоразовость, впервые совершив повторный полет

Новейший космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX впервые применили повторно. Аппарат доставит на борт Международной космической станции четырех новых членов экипажа.

Компания SpaceX в очередной раз подтвердила, что ее слова не расходятся с делом: во время сегодняшнего запуска пилотируемый космический корабль Crew Dragon доказал свой многоразовый статус, впервые стартовав во второй раз. Во время запуска SpaceX применила первую ступень ракеты Falcon 9, которую до этого уже использовали.

Запуск Crew Dragon провели с площадки LC-39А Космического центра Кеннеди. На станцию прилетят четыре астронавта: Шейн Кимбро, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Для запуска использовали космический корабль Endeavour (Dragon Capsule C206), который до этого совершил старт 30 мая 2020 года. Прошлый его запуск был даже более знаменательным событием, так как именно тогда Crew Dragon впервые отправился в космос с астронавтами на борту.

Crew Dragon Endeavour (Dragon Capsule C206) Источник изображения: SpaceX

Самый первый космический полет Crew Dragon выполнил в безэкипажном режиме 2 марта 2019-го. Запуск в рамках первой эксплуатационной миссии к Международной космической станции провели 16 ноября 2020-го: сегодняшний старт стал, соответственно, второй эксплуатационной миссией к МКС.

Crew Dragon разработала компания SpaceX по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development. Ее цель — развивать разработку частных пилотируемых космических аппаратов, которые можно было бы использовать для полетов на МКС. Кроме Crew Dragon, в финальный раунд состязания вышел корабль CST-100 Starliner, созданный Boeing.

CST-100 Источник изображения: wikimedia

Сейчас детище Илона Маска существенно обходит его «по очкам». На сегодня CST-100 совершил лишь один запуск: испытательный полет выполнили в декабре 2019 года, без экипажа на борту. Тесты оказались лишь частично успешными. Из-за неполадок решили отказаться от первоначальной программы и не стыковать корабль с МКС. При этом аппарат смог совершить успешную посадку и продемонстрировал успешную работу многих важных систем и подсистем. Второй полет CST-100 должен тоже пройти в режиме без экипажа, и только третий запуск планируют с людьми.

Условным российским аналогом Crew Dragon и CST-100 станет корабль «Орел», первый запуск которого должен состояться в декабре 2023 года. В качестве сроков его первого пилотируемого запуска ранее называли середину десятилетия. В обоих случаях в качестве носителей должны выступать ракеты семейства «Ангара-А5».