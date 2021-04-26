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ТАСС

Маск заявил, что для SpaceX будет делом чести доставлять российских космонавтов на МКС

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA

Глава компании подчеркнул, что не располагает сведениями о том, почему до сих пор не достигнуто соглашение о перекрестных полетах на российских "Союзах" и американских Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX готова будет доставлять российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых космических кораблях Crew Dragon. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск, выступая в пятницу на пресс-конференции, посвященной запуску на МКС корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

"Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на [кораблях Crew] Dragon", - указал Маск, отвечая на вопрос одного из журналистов. При этом он подчеркнул, что не располагает какими-либо сведениями о том, почему до сих пор не достигнуто соглашение о перекрестных полетах к МКС на российских "Союзах" и американских Crew Dragon.

"Наверное, это просто вопрос нарушения коммуникации, - отметил Маск. - У меня нет сведений на этот счет".

10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что не платило за полет американского астронавта 9 апреля на корабле "Союз МС-18". Вместо этого было предоставлено место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году. Кому именно предоставлено место, в NASA не уточнили.

В свою очередь в Роскосмосе сообщили ТАСС, что Россия и США пока не достигли договоренности о перекрестных полетах на российских "Союзах" и американских кораблях CrewDragon. При этом уточнили, что кресло в "Союзе МС" предоставлено NASA на основе подписанного с его подрядчиком Axiom Space контракта, а его сумма является коммерческой тайной.

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