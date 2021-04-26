Состоялась межведомственная конференция, посвященная особенностям закупок, в том числе в рамках гособоронзаказа

ЦАМТО, 23 апреля. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" (г.Кубинка) Департамент государственных закупок Минобороны РФ 22 апреля провел межведомственную конференцию, посвященную особенностям осуществления закупок, в том числе в рамках гособоронзаказа.

В качестве модератора к работе конференции был привлечен член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко. С докладами выступили представители федеральных органов исполнительной власти: Минобороны, Федеральной антимонопольной службы, Минпромторга, Минфина, МЧС, МВД, Минздрава. В конференции приняли участие около 280 человек.

В рамках мероприятия были рассмотрены такие вопросы как: антимонопольный комплаенс в госорганах, порядок применения каталога товаров, работ, услуг и особенности осуществления закупок медицинских изделий и оборудования. Большое внимание уделили вопросам соблюдения национального режима в сфере закупок, а также лицензирования вооружения и военной техники. Были обсуждены практические аспекты выбора цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

Необходимость дальнейшей комплексной оптимизации и совершенствования контрактной системы в сфере закупок и связанная с ними актуализация нормативных правовых актов стали одной из основных тем мероприятия.

По словам модератора конференции Михаила Осыко, все выступающие представили подробную информацию по темам своих докладов. Кроме того, докладчики отметили, что подобного рода ежегодные мероприятия, проводимые Департаментом государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации, позволяют государственным заказчикам в дальнейшем избежать значительного числа ошибок при государственных закупках.

По окончании основных докладов в ходе свободной дискуссии слушатели подняли ряд актуальных вопросов. По итогам конференции принято решение о формировании предложений по внесению изменений в законодательство о контрактной системе в части национального режима в сфере закупок, формирования цены контракта на продукцию, поставляемую по номенклатуре государственного оборонного заказа. Указанные предложения планируется положить в основу законодательных инициатив правительства Российской Федерации, повышающих эффективность закупок, в том числе в рамках гособоронзаказа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.