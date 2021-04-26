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ЦАМТО

Более 2,5 тыс. т грузов будут доставлены в арктические гарнизоны Минобороны в рамках северного завоза

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Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ЦАМТО, 23 апреля. Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) доставят более двух с половиной тысяч тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны Минобороны РФ.

Грузы будут отправлены в Арктику, отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока в рамках северного завоза. Доставка будет осуществляться железнодорожным, морским и речным транспортом.

Северный завоз материальных средств позволяет подразделениям и воинским частям функционировать в течение года практически в автономном режиме до следующей навигации в мае.

В настоящее время проводится накопление грузов, доставку которых планируется начать с 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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