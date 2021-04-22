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Единственная подлодка ВМС Польши перестала стрелять

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Источник изображения: Фото: Konflikty.pl / Wikimedia

Единственная подлодка, находящаяся на вооружении Военно-морских сил Польши, перестала стрелять из-за неполадок торпедных аппаратов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает военный блог bmpd.

Как отмечается, речь идет о субмарине Orzel советской постройки, которая была введена в эксплуатацию в 1986 году. Все шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов субмарины вышли из строя, поскольку ими долго не пользовались. Так, произошло вздутие направляющих башмаков и уплотнительных колец внутри аппаратов, из-за чего загружать в них торпеды стало невозможно.

Кроме того, в негодность пришло и внешнее торпедопогрузочное устройство, без которого торпеды нельзя погрузить на борт. Также специалисты выявили неисправность в работе системы управления торпедной стрельбой «Мурена-Э», которая отвечает за перезарядку аппаратов изнутри подлодки.

По данным bmpd, 22 марта польские ВМС объявили тендер на ремонт всего вышедшего из строя оборудования субмарины, предложив исполнителям за это 428 тысяч евро. Однако уже спустя неделю конкурс пришлось отменить из-за отсутствия заявок от потенциальных участников. 2 апреля тендер возобновили, однако о его результатах до сих пор неизвестно. При этом местные СМИ выражали сомнения в успешности ремонта подлодки, отмечается в блоге.

До недавнего времени в состав польского флота входили также пять небольших дизель-электрических подводных лодок типа Kobben постройки 1960-х годов, которые страна закупила в 2002 году у Норвегии. Однако три из них были выведены из строя в 2017-2018 годах, а еще две — в марте 2021-го. В итоге Orzel оказалась единственной действующей субмариной ВМС Польши.


Марта Ольховская

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Страны
Норвегия
Польша
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