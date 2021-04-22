Единственная польская подводная лодка небоеспособна

Как сообщили польские СМИ, единственная оставшаяся в составе военно-морских сил Польши подводная лодка Orzeł (бортовой номер "291", советской постройки проекта 877Э, в строю с 1986 года) полностью небоеспособна ввиду неисправности торпедного вооружения и выявленной невозможности загрузки торпед в ее торпедные аппараты.

Большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Польши Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э в базе в Гдыне (с) Radosław Pioch / вооруженные силы Польши

Сообщается, что 22 марта 2021 года командование польской военно-морской базы в Гдыне объявило тендер на ремонт торпедных аппаратов подводной лодки Orzeł с максимальной ценой 428 тысяч евро, однако уже 31 марта отменило его из-за отсутствия заявок. 2 апреля тендер был возобновлен на тех же условиях с последней датой подачи заявок 15 апреля. О его результатах пока неизвестно, однако польские публикации выражают сомнения в том, что и в данном случае ремонт удастся осуществить.

Из опубликованной тендерной документации для ремонта стало известно, что то ввиду длительного неиспользования во всех шести 533-мм торпедных аппаратах Orzeł произошло вздутие направляющих башмаков и уплотнительных колец внутри аппаратов, что делает невозможным загрузку торпеды в аппарат. Также невозможна регулировка юстировки внешнего торпедопогрузочного устройства, а это значит, что в настоящее время погрузка торпед на борт лодки невозможна. Кроме того, имеется неисправность блока системы управления торпедной стрельбой "Мурена-Э", отвечающего за перезаряжание аппаратов изнутри лодки. На вооружении лодки сейчас состоят в основном советские торпеды СЭТ-53.

Напомним, что подводная лодка Orzeł была построена для польского флота на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Норгороде (советский номер Б-351, заводской номер 603) по советско-польскому соглашению 1977 года и была передана польской стороне 29 апреля 1986 года, став первой экспортной подводной лодкой проекта 877. Разработанный для ВМС ПНР как стартового заказчика экспортный проект 877Э получил шифр "Варшавянка", распространившийся потом как название всего проекта 877.

В 2002 году Польша приобрела из состава ВМС Норвегии пять небольших дизель-электрических подводных лодок типа Kobben (немецкий проект 207) западногерманской постройки 1960-х годов, но на настоящему времени все они уже выведены из состава польского флота - три в 2017-2018 годах (в том числе одна использовавшаяся в качестве источника запасных частей), а две последние - Sep (бывшая Skolpen) и Bielik (бывшая Svenner) - в марте 2021 года. Так что Orzeł советской постройки проекта 877Э теперь осталась единственной подводной лодкой ВМС Польши.

Большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Польши Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э в базе в Гдыне (с) Radosław Pioch / вооруженные силы Польши