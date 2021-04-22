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Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине

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Источник изображения: Фото: Kemal Aslan / Reuters

Вице-премьер Юрий Борисов оценил возможность разрыва военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией, если Анкара начнет продавать ударные беспилотники Киеву. Его слова в среду, 21 апреля, приводит «Интерфакс».

Как отметил Борисов, российская сторона будет принимать решение о приостановке взаимодействия по тем или иным направлениям отдельно в каждом конкретном случае. «Будем конкретно смотреть, в конкретном случае», — подчеркнул вице-премьер.

О том, что Украина договорилась о покупке у Турции партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, стало известно в начале апреля. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева.

При этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что данная сделка не направлена против России. По его словам, Анкара готова продавать свою военную продукцию и Москве в случае, если та выразит заинтересованность в этом.


Марта Ольховская

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Борисов Юрий
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА
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