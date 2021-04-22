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Турция продаст боевые беспилотники Украине

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Источник изображения: Фото: Petro Poroshenko / Global look press

Турция продаст боевые беспилотники Bayraktar Украине без предварительных условий. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

По словам турецкого министра, эта сделка не направлена против России. «Если у РФ будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у нее С-400, так же и продадим ей свою продукцию. Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина договорилась с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. В тот же день один из таких аппаратов, вероятно, поставленных ранее, был замечен в небе над Донбассом.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева. Неназванный турецкий дипломат обяснил, что для Турции не имеет значения, какой стране или частной компании продавать свое отечественное вооружение.


Александра Максимченко

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Страны
Россия
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Украина
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Лавров Сергей
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