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Интерфакс-АВН

Для самолётов 5-го поколения и перспективной авиатехники будут построены более 300 аэродромных укрытий - Шойгу

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Истребитель-перехваьчик МиГ-31БМ (бортовой номер "62 синий") из состава 174-го гвардейского истребительного авиационного Печенгского Краснознамённого полка имени Б. Ф. Сафонова 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Рогачево на архипелаге Новая
Истребитель-перехваьчик МиГ-31БМ (бортовой номер "62 синий") из состава 174-го гвардейского истребительного авиационного Печенгского Краснознамённого полка имени Б. Ф. Сафонова 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Рогачево на архипелаге Новая Земля, февраль 2021 года.
Источник изображения: Министерство обороны России

Сооружения обеспечат маскировку техники от спутникового наблюдения и огневого воздействия

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Свыше трёхсот укрытий будет построено для базирования перспективной авиационной техники, включая самолёты пятого поколения, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с Планом развития аэродромной сети предусмотрено возвести более трёхсот укрытий. Это позволит обеспечить базирование перспективных авиационных комплексов, в том числе самолётов пятого поколения", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска.

"Сооружения обеспечат маскировку авиатехники от спутникового наблюдения, её защищённость от климатических факторов и огневого воздействия, улучшат условия работы инженерно-технического состава", - сказал Шойгу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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