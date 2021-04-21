Новые планы поставки самолетов Як-130 Морской авиации ВМФ России

Газета "Известия" в материале Антона Лаврова и Алексея Рамма "Полетная парта: флотские летчики получат новые учебно-боевые Як-130" сообщает, что снова планируется закупка учебно-боевых самолетов Як-130 для Морской авиации ВМФ России.

Первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130 (бортовой номер "01"/"130", серийный номер 00-01, заводской номер 94206201001) в испытательном полете с макетным вооружением. Жуковский, 28.10.2020 (с) Александр Шипиленко / russianplanes.net ( ссылка )

Учебным самолетам Як-130 дали команду на взлет. "Известия" узнали эксклюзивные подробности контракта на закупку новейших учебно-боевых машин. До 2027 года Минобороны должно получить их более двух десятков. Планируется, что вновь выпущенные "сто тридцатые" поступят на вооружение Военно-морского флота России. На них будут готовить в том числе летчиков палубной авиации, отметили эксперты. Кроме выполнения тренировочных задач Як-130 способны применять оружие, включая современные высокоточные бомбы и ракеты.

Реализация подписанного в 2020 году контракта на постройку Як-130 уже началась. Исходя из графиков закупки комплектующих (имеются в распоряжении "Известий") завершить его планируют в 2027 году. Источники "Известий" в военном ведомстве рассказали, что в настоящее время прорабатывается вопрос, куда направить вновь выпущенные учебно-боевые самолеты. Ожидается, что новинка пойдет в Морскую авиацию, где ее станут использовать для обучения пилотов истребителей корабельных авиаполков. Правда, по словам собеседников издания, решения может быть изменено и машины передадут Воздушно-космическим силам.

В предыдущее десятилетие для комплектования учебных полков ВКС уже приобретено свыше 110 Як-130, что позволило полностью обеспечить их потребности. Морская авиация пока не обновляла свой парк современными учебно-боевыми самолетами.

В августе прошлого года глава военного ведомства Сергей Шойгу анонсировал намерение заключить несколько крупных контрактов на боевые самолеты. По его словам, до конца 2020 года Минобороны планировало закупить 25 Як-130 и 21 истребитель Су-30СМ2. Общая стоимость двух контрактов должна была превысить 100 млрд рублей.

Цена самолёта для российских Вооружённых сил не объявлена. В 2019 году Вьетнам приобрёл 12 Як-130 за сумму свыше $350 млн. Машины также состоят на вооружении ВВС Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Мьянмы и Лаоса.

- Як-130 является переходным вариантом самолета от простейших учебных моделей к полноценным современным истребителям, - рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. - Его кабина может моделировать поведение разных типов машин: Су-24, Су-30 и других. ВКС купили большую партию Як-130. Морским летчикам при их обширном парке техники такая "парта" тоже очень нужна, чтобы готовить пилотов быстрее. Полет над морем требует особой квалификации, особенно ночью. При необходимости Як-130 могут использоваться и как боевые самолеты. Им по силам выполнить функции легких штурмовиков и разведчиков.