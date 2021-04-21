Полетная парта: флотские летчики получат новые учебно-боевые Як-130

Учебным самолетам Як-130 дали команду на взлет. «Известия» узнали эксклюзивные подробности контракта на закупку новейших учебно-боевых машин. До 2027 года Минобороны должно получить их более двух десятков. Планируется, что вновь выпущенные «сто тридцатые» поступят на вооружение Военно-морского флота России. На них будут готовить в том числе летчиков палубной авиации, отметили эксперты. Кроме выполнения тренировочных задач Як-130 способны применять оружие, включая современные высокоточные бомбы и ракеты.

Учебным самолетам Як-130 дали команду на взлет. «Известия» узнали эксклюзивные подробности контракта на закупку новейших учебно-боевых машин. До 2027 года Минобороны должно получить их более двух десятков. Планируется, что вновь выпущенные «сто тридцатые» поступят на вооружение Военно-морского флота России. На них будут готовить в том числе летчиков палубной авиации, отметили эксперты. Кроме выполнения тренировочных задач Як-130 способны применять оружие, включая современные высокоточные бомбы и ракеты.

Разминка для палубников

Реализация подписанного в 2020 году контракта на постройку Як-130 уже началась. Исходя из графиков закупки комплектующих (имеются в распоряжении «Известий») завершить его планируют в 2027 году. Источники «Известий» в военном ведомстве рассказали, что в настоящее время прорабатывается вопрос, куда направить вновь выпущенные учебно-боевые самолеты. Ожидается, что новинка пойдет в Морскую авиацию, где ее станут использовать для обучения пилотов истребителей корабельных авиаполков. Правда, по словам собеседников издания, решения может быть изменено и машины передадут Воздушно-космическим силам.

В предыдущее десятилетие для комплектования учебных полков ВКС уже приобретено свыше 110 Як-130, что позволило полностью обеспечить их потребности. Морская авиация пока не обновляла свой парк современными учебно-боевыми самолетами.

В августе прошлого года глава военного ведомства Сергей Шойгу анонсировал намерение заключить несколько крупных контрактов на боевые самолеты. По его словам, до конца 2020 года Минобороны планировало закупить 25 Як-130 и 21 истребитель Су-30СМ2. Общая стоимость двух контрактов должна была превысить 100 млрд рублей.

Цена самолёта для российских Вооружённых сил не объявлена. В 2019 году Вьетнам приобрёл 12 Як-130 за сумму свыше $350 млн. Машины также состоят на вооружении ВВС Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Мьянмы и Лаоса.

— Як-130 является переходным вариантом самолета от простейших учебных моделей к полноценным современным истребителям, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Его кабина может моделировать поведение разных типов машин: Су-24, Су-30 и других. ВКС купили большую партию Як-130. Морским летчикам при их обширном парке техники такая «парта» тоже очень нужна, чтобы готовить пилотов быстрее. Полет над морем требует особой квалификации, особенно ночью. При необходимости Як-130 могут использоваться и как боевые самолеты. Им по силам выполнить функции легких штурмовиков и разведчиков.

По принципу открытой архитектуры

Двухместные Як-130 разработали для замены устаревших и изношенных учебно-тренировочных Л-39. Ключевым достоинством новых машин заявлена уникальная цифровая система управления. В сочетании с большими многофункциональными экранами и индикатором на лобовом стекле она позволяет имитировать приборы и даже поведение в воздухе сразу нескольких моделей самолетов, как истребителей, так и бомбардировщиков.

Оборудование дает возможность готовить летчиков не только для управления самолётами поколения 4+, но и для новейших истребителей Су-57. Два мощных двигателя АИ-222-25 позволяют отрабатывать маневрирование на любых дозвуковых режимах полёта.

По нескольким контрактам для российских ВКС уже закуплено свыше 110 машин. Первоначально самолеты строились на Нижегородском авиационном заводе «Сокол». Затем их серийный выпуск передали на Иркутский авиационный завод. Там организовали производство до 20 единиц в год.

Россия первоначально разрабатывала самолет совместно с Италией. Планировалось, что он будет активно поставляться за рубеж. Поэтому Як-130 сразу спроектирован по принципу открытой архитектуры. Его можно адаптировать для использования боеприпасов как российского, так и иностранного производства, а также легко модернизировать.

Легкий штурмовик

В 2019 году глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что компания уже создает вариант глубокой модернизации Як-130, который превратит его в преимущественно боевой самолет. По его словам, учебно-тренировочные возможности тоже будут расширены, что позволит легче адаптировать машину под конкретного заказчика и регион применения.

Прицельно-навигационное оборудование уже позволяет отрабатывать на Як-130 не только пилотаж, но и все типы боевых задач. На девяти точках подвески самолет может поднять до 3 т обычных или управляемых боеприпасов. Его испытали в том числе с четырьмя 500-килограммовыми корректируемыми бомбами КАБ-500Кр под крылом.

УБС Як-130. Источник: iz.ru

Может самолёт применять и современные ракеты «воздух-воздух» Р-73 с инфракрасными головками самонаведения. Это позволяет на практике отрабатывать элементы ближнего боя и стрельбы по воздушным мишеням.

Внушительная боевая нагрузка дала возможность некоторым государствам, включая Белоруссию, использовать Як-130 в роли доступного по цене ударного самолета. Их лётчики тренируются не только атаковать наземные цели, но и прорывать ПВО противника. На ежегодных конкурсах «Авиадартс» белорусские экипажи успешно соревнуются с российскими пилотами Су-25 и Су-25СМ.

В разрабатываемом ОАК варианте легкий штурмовик Як-130 получит расширенный набор вооружений. Самолет уже испытан с установленным на него лазерным дальномером-целеуказателем, необходимым для применения некоторых типов «умных» бомб. Сообщалось также, что специально для него создаются новая радиолокационная станция и оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс.