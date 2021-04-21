F-35A ВВС США получат «магазин приложений»

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II Военно-воздушных сил (ВВС) США получат планшет с «магазином приложений», пишет The Drive.

Согласно изданию, соответствующие работы ведутся в рамках проекта Fighter Optimization eXperiment (FoX). Первые наземные эксперименты с «магазином приложений» состоялись в марте на авиабазе Неллис в Неваде, когда пилот истребителя загрузил две программы. Первая из них должна помочь преодолевать вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО), вторая — использовать для этой же цели искусственный интеллект.

В апреле издание Defense News написало, что F-35A Lightning II не способен в отсутствие воздушной дозаправки преодолевать значительные расстояния над Тихим океаном, потому в одних из последних военных играх ВВС США оказался бесполезным для проникновения вглубь воздушного пространства Китая.

В январе Кристофер Миллер, занимающий должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II «куском дерьма».

Иван Потапов