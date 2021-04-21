Показана сборка первого образца нового российского самолета «Байкал»

В Сеть выложили фотографии строящегося первого опытного образца нового легкого самолета ЛМС-901. Поднять машину в небо ранее хотели в конце этого года.

В России строят первый образец легкого самолета «Байкал». Новые фотографии показывают сборку машины, а также степень ее готовности.

Самолет строит Московский авиационный институт. Разработчик — ООО «Байкал-инжиниринг», входящее в состав «Уральского завода гражданской авиации».

Сборка «Байкала» Источник изображения: Артём Драбкин

По контракту с Минпромторгом, передать машину для проведения статических испытаний должны были еще в том году, а начать летные тесты планировали к концу 2021-го. В перспективе должны изготовить еще несколько опытных экземпляров.

Сборка «Байкала» Источник изображения: Артём Драбкин

Турбовинтовой многофункциональный самолет сможет вмещать девять пассажиров. Опытные образцы получат в качестве основы силовой установки General Electric H80-200, а серийный самолет хотят оснастить российским ВК-800С. Цена одной машины не должна превышать 120 миллионов рублей по ценам прошлого года.

Сборка «Байкала» Источник изображения: Артём Драбкин

Детально ознакомиться с возможностями «Байкала», а также перспективами российской малой авиации в целом можно в нашем новом материале.