Войти
Naked Science

Показана сборка первого образца нового российского самолета «Байкал»

395
0
0
Проектный облик лёгкого многофункционального турбовинтового самолёта ЛМС-901 ("Байкал") разработки ООО "Байкал-инжиниринг" (дочернего предприятия АО "Уральский завод гражданской авиации"
Проектный облик лёгкого многофункционального турбовинтового самолёта ЛМС-901 ("Байкал") разработки ООО "Байкал-инжиниринг" (дочернего предприятия АО "Уральский завод гражданской авиации".
Источник изображения: aviation21.ru

В Сеть выложили фотографии строящегося первого опытного образца нового легкого самолета ЛМС-901. Поднять машину в небо ранее хотели в конце этого года.

В России строят первый образец легкого самолета «Байкал». Новые фотографии показывают сборку машины, а также степень ее готовности.

Самолет строит Московский авиационный институт. Разработчик — ООО «Байкал-инжиниринг», входящее в состав «Уральского завода гражданской авиации».

Сборка «Байкала»

Источник изображения: Артём Драбкин

По контракту с Минпромторгом, передать машину для проведения статических испытаний должны были еще в том году, а начать летные тесты планировали к концу 2021-го. В перспективе должны изготовить еще несколько опытных экземпляров.

Сборка «Байкала»

Источник изображения: Артём Драбкин

Турбовинтовой многофункциональный самолет сможет вмещать девять пассажиров. Опытные образцы получат в качестве основы силовой установки General Electric H80-200, а серийный самолет хотят оснастить российским ВК-800С. Цена одной машины не должна превышать 120 миллионов рублей по ценам прошлого года.

Сборка «Байкала»

Источник изображения: Артём Драбкин

Детально ознакомиться с возможностями «Байкала», а также перспективами российской малой авиации в целом можно в нашем новом материале.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
General Electric
МАИ
Минпромторг РФ
Проекты
ВК-800
Похожие новости
21.04.2021
Изготовление первого опытного образца легкого самолета ЛМС-901
04.01.2021
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
30.11.2020
Проект самолёта «Байкал» (ЛМС-901)
14.10.2020
Россия тайно создает замену легендарному самолету
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"