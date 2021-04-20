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ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Военно-морские силы (ВМС) США запланировали испытание противоракеты Standard Missile 6 (SM-6) версии Block IB, которая, как пишет The Drive, в перспективе может стать «убийцей» российского «Авангарда».

Издание отмечает, что, поскольку сама противоракета будет развивать гиперзвуковую скорость, в дальнейшем она может использоваться для перехвата столь же быстрых планирующих целей, в частности, российских и китайских ракет и гиперзвуковых блоков.

Предполагается, что испытание SM-6 Block IB, находящейся в разработке, для уничтожения гиперзвуковой цели должно состояться в конце текущего года.

В марте член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что использование многоракетных перехватчиков вместо ракет SM-6 на американских кораблях типов Ticonderoga или Arleigh Burke позволяет с достаточно высокой вероятностью «отразить огневыми средствами удар небольших групп гиперзвуковых противокорабельных кораблей».

В марте 2018 года эксперт уверял, что система Aegis Combat, оснащенная ракетами SM-6, «наиболее совершенный иностранный зенитный ракетный комплекс», не может использоваться для перехвата гиперзвукового оружия.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
SM-6
Иджис
Проекты
Ticonderoga
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
20.04.2021 09:52
Имея такую скорость в 27 маха и маневрирование, ещё очень, очень долго её не собьёт ни одна ракета. Пусть не строят иллюзий, болтуны америкосовские.
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