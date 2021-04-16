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Naked Science

В России озвучили сроки начала разработки систем жизнеобеспечения для новых космических станций

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Источник изображения: naked-science.ru

Разработку систем обеспечения водой для комплекса на поверхности Луны и межпланетной космической станции могут начать в 2022 году.

В России все чаще говорят о возможности строительства новой орбитальной станции, а также о начале активного освоения спутника Земли. Сегодня РИА Новости озвучило сроки начала разработки систем жизнеобеспечения, без которых реализация этих проектов невозможна.

Как отметило агентство со ссылкой на предложение научно-технического совета Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения, старт разработки может состояться в 2022 году.

Специализация НИИхиммаш — замкнутые системы жизнеобеспечения для космической техники. Сейчас российский сегмент МКС имеет несколько разработок института, среди которых — система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, а также система электролизного получения кислорода «Электрон-ВМ».

С 2022 по 2025 год НИИхиммаш планирует заняться созданием систем водообеспечения, которые в будущем может получить лунная орбитальная станция, лунный посадочный комплекс и лунная база, а также межпланетная космическая станция. На этом этапе предполагается создание макетов оборудования.

Проект советской лунной станции «Звезда»

Источник изображения: Wikimedia Commons

Окончательно решить судьбу проектов хотят в конце месяца: для определения целесообразности привлекут широкий круг специалистов, включая представителей ракетно-космической индустрии.

Напомним, недавно стало известно об одобрении со стороны российских властей начала строительства новой орбитальной станции РОСС. Реализацию проекта могут начать скоро: это позволит избежать большого зазора между планируемым отказом от российского сегмента МКС и вводом в строй новой станции.

Доподлинно не известно, какой именно она будет (и будет ли). По информации, представленной в прошлом году, речь идет об условном осовремененном аналоге советского «Мира». Новая станция должна включать в себя пять модулей: основной, производственный, модуль обеспечения, платформу для обслуживания космических аппаратов и коммерческий модуль. В качестве основы для них хотят использовать перспективный модуль для МКС — НЭМ или НЭМ-1.

Более амбициозным выглядит проект российско-китайской лунной станции. Пока о ней известно даже меньше, чем об орбитальной станции РОСС. Вероятно, сейчас нет даже понимания того, будет она находиться на орбите Луны или же на поверхности спутника.

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Китай
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Проекты
Луна
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