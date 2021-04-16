Российский адмирал назвал правильным решение США не посылать корабли в Черное море

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - США приняли правильное решение, если они действительно передумали направлять два ракетных эсминца в Черное море, сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"Если это так, то это правильное решение. Видимо, решили не обострять", - сказал Кравченко.

По словам Кравченко, вероятно, США передумали посылать корабли в Черное море после предупреждения со стороны Москвы.

"Я бы не стал употреблять слово деэскалация. Просто США решили, не надо посылать. Я бы не стал преувеличивать значение пребывания двух кораблей США в Черном море. Ну зашли бы они, и чтобы они сделали? Походили бы, побряцали бы оружием и всё. Их бы сопровождали корабли нашего Черноморского флота. Наши береговые ракетные комплексы их бы отслеживали с момента захода в Черное море через Босфор", - сказал Кравченко.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море. "Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет", - сказал Чавушоглу в четверг телеканалу NTV.

Он сказал, что если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то в соответствии с конвенцией Монтрё США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.

Ранее США уведомили турецкие власти, что два боевых корабля пройдут в Черное море на этой неделе, сообщал канал NTV со ссылкой на МИД Турции.

Как сообщал "Интерфакс", эсминцы США Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт") вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис").

МИД Турции ранее сообщил, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля, пробыть там до 4-5 мая.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё, заявил 9 апреля представитель Пентагона Джон Кирби.