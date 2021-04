Американский истребитель поразил цель ракетой класса «воздух — воздух» на рекордной дальности

Истребитель F-15C Eagle Военно-воздушных сил США уничтожил цель ракетой AIM-120 AMRAAM на максимальной дистанции из всех известных.

Военно-воздушные силы США заявили, что в марте 2021 года они осуществили рекордный по дальности поражения цели запуск ракеты класса «воздух — воздух». В рамках испытаний Boeing F-15C Eagle выпустил ракету средней дальности AIM-120 по воздушной мишени BQM-167, успешно ее уничтожив. Испытания прошли недалеко от авиабазы Тиндал во Флориде. Дистанция, на которую была выпущена ракета, не разглашается.

Предполагается, что дальность действия новой ракеты AIM-120D — последнего на сегодня варианта AMRAAM — составляет около 160 километров, однако точная дальность полета засекречена. Стоит также сказать, что ВВС США не рассказали, какой вариант AIM-120 использовали для поражения цели.

Release doesn't say how long it was. So, China and Russia will have to guess, I suppose.https://t.co/0IjItXZ3hr

- Brian Everstine (@beverstine) April 14, 2021