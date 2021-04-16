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Naked Science

Американский истребитель поразил цель ракетой класса «воздух — воздух» на рекордной дальности

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Источник изображения: naked-science.ru

Истребитель F-15C Eagle Военно-воздушных сил США уничтожил цель ракетой AIM-120 AMRAAM на максимальной дистанции из всех известных.

Военно-воздушные силы США заявили, что в марте 2021 года они осуществили рекордный по дальности поражения цели запуск ракеты класса «воздух — воздух». В рамках испытаний Boeing F-15C Eagle выпустил ракету средней дальности AIM-120 по воздушной мишени BQM-167, успешно ее уничтожив. Испытания прошли недалеко от авиабазы Тиндал во Флориде. Дистанция, на которую была выпущена ракета, не разглашается.

Предполагается, что дальность действия новой ракеты AIM-120D — последнего на сегодня варианта AMRAAM — составляет около 160 километров, однако точная дальность полета засекречена. Стоит также сказать, что ВВС США не рассказали, какой вариант AIM-120 использовали для поражения цели.


Пара F-15 / ©twitter

Как отмечает FlightGlobal, возможность уничтожить цель ракетой класса «воздух — воздух» на больших дальностях особенно важна для истребителей четвертого поколения, таких как F-15, которые противник может легко заметить на расстоянии (в отличие от малозаметных истребителей пятого поколения). Новые ракеты в сочетании с радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), таким как Raytheon APG-82 (V) 1, Пентагон рассматривает как способ сохранить актуальность старых боевых самолетов.

Важно отметить, что AIM-120 имеет активную радиолокационную головку самонаведения. Ракета действует автономно на конечном участке полета, что облегчает задачу для летчика. В целом ракеты AMRAAM показали себя достаточно надежным и эффективным оружием: они могут поражать пилотируемые летательные аппараты, БПЛА и крылатые ракеты. Одно из последних успешных применений изделия состоялось в феврале 2019 года, когда AIM-120C, запущенная с пакистанского F-16, сбила индийский истребитель МиГ-21.

AIM-120 AMRAAM

Источник изображения: wikipedia

В обозримом будущем американцы не намерены отказываться ни от ракет типа AIM-120, ни от истребителей F-15, хотя первый полет машина совершила еще в 1972 году. Более того, ВВС США закупили новейшую и наиболее «продвинутую» версию самолета. Впоследствии машина получила обозначение Eagle II.

Отличительная особенность самолета — способность нести рекордные 22 ракеты класса «воздух — воздух». Помимо этого, Eagle II рассматривают в качестве носителя перспективного гиперзвукового оружия. Всего американские военные могут получить около 200 новых машин.

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Индия
Китай
Пакистан
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Продукция
AMRAAM
F-15
F-16
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