Войти
Lenta.ru

В США российский Су-57 назвали доступным

346
0
0
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вооружение истребителями пятого поколения Су-57 является одним из приоритетов Минобороны России, уверяет американский журнал The National Interest.

Издание пишет, что источником средств на производство новых самолетов могут стать зарубежные контракты. «При примерной стоимости около 40 миллионов долларов каждый Су-57 сочетает в себе сложную авионику, лучшую в своем классе аэродинамику и внушительный набор вооружений в относительно доступной упаковке», — пишет журнал.

Вероятными покупателями самолета издание называет Индию, Турцию и Алжир.

Журнал полагает, что к концу 2024 года Вооруженные силы (ВС) России получат 22 истребителя Су-57, а всего до 2028 года страной будет закуплено 76 таких самолетов.

В апреле журнал The National Interest написал, что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц истребителя пятого поколения.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
F-22
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.02.2018
Школа для истребителя
24.08.2015
Т-50 – российский прорыв в будущее
06.05.2013
Лидеры прежние
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
09.09.2010
Россия может поставить на экспорт свыше 600 истребителей пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики