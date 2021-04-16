В США российский Су-57 назвали доступным

Вооружение истребителями пятого поколения Су-57 является одним из приоритетов Минобороны России, уверяет американский журнал The National Interest.

Издание пишет, что источником средств на производство новых самолетов могут стать зарубежные контракты. «При примерной стоимости около 40 миллионов долларов каждый Су-57 сочетает в себе сложную авионику, лучшую в своем классе аэродинамику и внушительный набор вооружений в относительно доступной упаковке», — пишет журнал.

Вероятными покупателями самолета издание называет Индию, Турцию и Алжир.

Журнал полагает, что к концу 2024 года Вооруженные силы (ВС) России получат 22 истребителя Су-57, а всего до 2028 года страной будет закуплено 76 таких самолетов.

В апреле журнал The National Interest написал, что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц истребителя пятого поколения.

Иван Потапов