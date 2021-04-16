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Шойгу потребовал нарастить темпы реконструкции сухого дока 35-го судоремонтного завода

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Как сообщило 13 апреля 2021 года информационное агентство ТАСС, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу потребовал нарастить темпы и качество работ при реконструкции и техническом перевооружении сухого дока 35-го судоремонтного завода, расположенного в Мурманске, проект реализует Центр судоремонта "Звездочка" (входит в группу компаний ОСК).

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящегося у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка", знакомится с ходом работ по реконструкции сухого дока предприятия. Мурманск, 13.04.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Шойгу отметил, что нужен четкий график наращивания сил и средств в ходе выполнения проекта по мере того, как будут открываться новые направления работ. Он, в частности, указал, что необходимо увеличивать число людей и техники для работы на объекте.

Министру доложили, что сейчас здесь задействовано порядка 400 человек и несколько десятков единиц техники. По оценке Шойгу, этих сил явно недостаточно, чтобы обеспечить должные темпы выполнения столь масштабных работ, которые нужно вести в круглосуточном режиме. Тем более, как отметил министр, когда есть отставание от графика.

При этом Шойгу не принял объяснения руководства ОСК о том, что первый подрядчик был недобросовестным, работы проводил некачественно и пришлось его заменить. "Эти все объяснения не принимаются. Нужен док, нужно ремонтировать и модернизировать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", - сказал Шойгу.

Проект реконструкции дока

Проектом, который реализует Центр судоремонта "Звездочка", предусмотрена трансформация существующего двухкамерного сухого дока в однокамерный со значительным увеличением площади и глубины доковых сооружений. Реконструкция дока позволит существенно расширить возможности 35-го судоремонтного завода в части выполнения доковых работ.

После завершения реконструкции док мурманского филиала "Звездочки" станет крупнейшим доковым сооружением в российской арктической зоне и будет способен принимать для выполнения доковых работ суда и корабли большого водоизмещения, такие как атомные ледоколы, тяжелые ракетные и авианесущие крейсеры.

Проведение реконструкции сухого дока 35-го судоремонтного завода является ключевым фактором своевременного завершения работ заводского ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на трапе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящегося у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, 13.04.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Видео (с) Первый Канал (в видео офицер, дающий пояснения С. Шойгу, заявляет о 34% готовности реконструкции дока)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
Арктика
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