Войти
ТАСС

Шойгу потребовал ускорить реконструкцию дока, где должен пройти ремонт "Адмирал Кузнецов"

294
0
+2
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Источник изображения: © Павел Львов/ТАСС

Министр обороны указал, что необходимо увеличивать число людей и техники для работы на объекте

МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал нарастить темпы и качество работ при реконструкции и техническом перевооружении сухого дока 35-го судоремонтного завода, расположенного в Мурманске, проект реализует Центр судоремонта "Звездочка" (входит в группу компаний ОСК).

Шойгу отметил, что нужен четкий график наращивания сил и средств в ходе выполнения проекта по мере того, как будут открываться новые направления работ. Он, в частности, указал, что необходимо увеличивать число людей и техники для работы на объекте.

Министру доложили, что сейчас здесь задействовано порядка 400 человек и несколько десятков единиц техники. По оценке Шойгу, этих сил явно недостаточно, чтобы обеспечить должные темпы выполнения столь масштабных работ, которые нужно вести в круглосуточном режиме. Тем более, как отметил министр, когда есть отставание от графика.

При этом Шойгу не принял объяснения руководства ОСК о том, что первый подрядчик был недобросовестным, работы проводил некачественно и пришлось его заменить. "Эти все объяснения не принимаются. Нужен док, нужно ремонтировать и модернизировать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", - сказал Шойгу.

Проект реконструкции дока

Проектом, который реализует Центр судоремонта "Звездочка", предусмотрена трансформация существующего двухкамерного сухого дока в однокамерный со значительным увеличением площади и глубины доковых сооружений. Реконструкция дока позволит существенно расширить возможности 35-го судоремонтного завода в части выполнения доковых работ.

После завершения реконструкции док мурманского филиала "Звездочки" станет крупнейшим доковым сооружением в российской арктической зоне и будет способен принимать для выполнения доковых работ суда и корабли большого водоизмещения, такие как атомные ледоколы, тяжелые ракетные и авианесущие крейсеры.

Проведение реконструкции сухого дока 35-го судоремонтного завода является ключевым фактором своевременного завершения работ заводского ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
Арктика
Похожие новости
10.06.2019
Источник: главком ВМФ 10 июня проведет совещание по ремонту "Адмирала Кузнецова"
10.04.2019
Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" выполнен на четверть, завершится в 2020 году - Шойгу
05.06.2017
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
08.06.2016
Под авианосец "Адмирал Кузнецов" построят уникальный док
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной