Шойгу потребовал ускорить реконструкцию дока, где должен пройти ремонт "Адмирал Кузнецов"

Министр обороны указал, что необходимо увеличивать число людей и техники для работы на объекте

МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал нарастить темпы и качество работ при реконструкции и техническом перевооружении сухого дока 35-го судоремонтного завода, расположенного в Мурманске, проект реализует Центр судоремонта "Звездочка" (входит в группу компаний ОСК).

Шойгу отметил, что нужен четкий график наращивания сил и средств в ходе выполнения проекта по мере того, как будут открываться новые направления работ. Он, в частности, указал, что необходимо увеличивать число людей и техники для работы на объекте.

Министру доложили, что сейчас здесь задействовано порядка 400 человек и несколько десятков единиц техники. По оценке Шойгу, этих сил явно недостаточно, чтобы обеспечить должные темпы выполнения столь масштабных работ, которые нужно вести в круглосуточном режиме. Тем более, как отметил министр, когда есть отставание от графика.

При этом Шойгу не принял объяснения руководства ОСК о том, что первый подрядчик был недобросовестным, работы проводил некачественно и пришлось его заменить. "Эти все объяснения не принимаются. Нужен док, нужно ремонтировать и модернизировать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", - сказал Шойгу.

Проект реконструкции дока

Проектом, который реализует Центр судоремонта "Звездочка", предусмотрена трансформация существующего двухкамерного сухого дока в однокамерный со значительным увеличением площади и глубины доковых сооружений. Реконструкция дока позволит существенно расширить возможности 35-го судоремонтного завода в части выполнения доковых работ.

После завершения реконструкции док мурманского филиала "Звездочки" станет крупнейшим доковым сооружением в российской арктической зоне и будет способен принимать для выполнения доковых работ суда и корабли большого водоизмещения, такие как атомные ледоколы, тяжелые ракетные и авианесущие крейсеры.

Проведение реконструкции сухого дока 35-го судоремонтного завода является ключевым фактором своевременного завершения работ заводского ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".