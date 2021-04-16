Компания Blue Origin провела новый тестовый суборбитальный полет ракеты New Shepard

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Многоразовая американская ракета New Shepard, создаваемая для отправки людей на границу космоса и обратно, в среду совершила очередной успешный испытательный суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Запуск 18-метровой ракеты, состоящей из ускорителя и спускаемой капсулы, которая предназначена в перспективе для коммерческих полетов туристов на высоту около 100 км, был осуществлен в 19:49 мск со стартовой площадки компании в Ван-Хорне (штат Техас).

После подъема на высоту примерно 105 км от носителя отделился спускаемый аппарат, в котором находился манекен под именем Скайуокер.

Приземление на парашютах капсулы и управляемая вертикальная посадка на стартовую площадку носителя прошли штатно.

Это уже 15-е испытание многоразовой системы компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, являющегося основателем Amazon.

По сообщению Blue Origin, миссия NS-15 была очередным этапом испытаний перед началом полётов людей.

Система New Shepard представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Герметичная капсула предназначена для шести человек, она оснащается системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона ракетой-носителем длительностью 110 секунд капсула отделяется на высоте 40 километров и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров, условно принимаемой в качестве границы между атмосферой и космосом. При этом пассажиры капсулы, полет которой длиться в общей сложности 10 минут, могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт.

Компания Blue Origin планирует, что в конце года или в начале следующего ракета New Shepard совершит первый полет с человеком на борту.