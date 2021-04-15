По прогнозу Juniper Research, к 2025 году более 1,4 млрд человек будут пользоваться распознаванием лиц для аутентификации платежей

Исследование, проведённое аналитиками Juniper Research, позволило им высказать следующий прогноз: во всём мире число пользователей программного обеспечения распознавания лиц для безопасных платежей к 2025 году превысит 1,4 млрд. Для сравнения: в прошлом году таких пользователей насчитывалось 671 млн.

По мнению аналитиков, быстрый рост демонстрирует, насколько широко распространилась технология распознавания лиц. Её популярность обусловлена низким порогом внедрения. Для реализации функции распознавания лиц достаточно фронтальной камеры смартфона и соответствующего программного обеспечения. Если верить данным исследования, ускорение роста рынка распознавания лиц связано с внедрением технологии FaceID компанией Apple, даже несмотря на проблемы с распознаванием лиц из-за использования масок во время пандемии.

Аналитики отмечают важную роль других средств биометрической аутентификации. В частности, они прогнозируют, что доминирующим аппаратным решением останутся дактилоскопические датчики. В 2025 году они будут установлены в 93% смартфонов с биометрическим оснащением.

Кроме того, исследование показало, что использование распознавания голоса для подтверждения платежей тоже будет расти — с 111 млн пользователей в 2020 году до более чем 704 миллионов в 2025 году. В то же время аналитики признают, что распространению этого способа подтверждения платежей мешают опасения в его надежности.

По мнению специалистов Juniper Research, более надёжной с точки зрения обеспечения безопасной платёжной среды является стратегия аутентификации, объединяющая несколько методов, включая распознавание лиц, отпечатков пальцев, голоса и поведенческих индикаторов.