Для запуска нового лунохода NASA выбрали ракету Falcon Heavy

Компания SpaceX получила контракт на запуск космического аппарата Griffin, который доставит на поверхность спутника Земли новый луноход.

Astrobotic подписала соглашение с компанией SpaceX на запуск своего посадочного модуля Griffin с луноходом NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) при помощи ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Аппарат будет работать на Южном полюсе спутника. Главная задача — исследование лунных ресурсов. Это имеет большое значение для программы Artemis, направленной на возвращение астронавтов на Луну.

Прототип VIPER Источник изображения: wikipedia

Изначально в космическом ведомстве США планировали запустить VIPER в 2022 году, стоимость миссии тогда составляла 250 миллионов долларов. Впоследствии запуск отложили до конца 2023 года. Отсрочка позволит доработать космический аппарат, обеспечив ему срок службы до 100 дней. При этом возросла цена миссии — более 430 миллионов.

Ракета Falcon Heavy — самый мощный носитель из находящихся сейчас в эксплуатации. Первый ее запуск произвели 6 февраля 2018-го: на сегодня за спиной у ракеты три старта, все успешные.

Запуск Falcon Heavy Источник изображения: SpaceX

Ранее, напомним, Илон Маск озвучил сроки посадки на Марс космического корабля Starship.