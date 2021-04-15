В США рассказали о способности России убить десятки миллионов американцев

В настоящее время Россия является единственной страной в мире, которая при помощи своего ядерного оружия способна за короткий срок убить сразу десятки миллионов американцев, рассказывает в публикации журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

«Если Америка намерена противостоять России, это должно быть связано с чем-то экзистенциально важным. Искушать судьбу Украиной сегодня кажется очень рискованным», — пишет автор.

Согласно Лоусону, обсуждение вопроса о членстве Украины в НАТО является огромной стратегической ошибкой США, которые, отвлекаясь на Европу, могут упустить гораздо более важную проблему, заключающуюся в подъеме Китая в Азии.

В публикации аналитик утверждает, что «китайско-российская ось уже становится последним геополитическим кошмаром Америки», а включение в нее новых участников, например, Ирана, «только усугубит этот кошмар».

В апреле ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx написал, что перспективный американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider может изменить власть в Тихом океане, например, в случае военных действий против Китая.

Иван Потапов