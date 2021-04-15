Войти
Lenta.ru

В США рассказали о способности России убить десятки миллионов американцев

520
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В настоящее время Россия является единственной страной в мире, которая при помощи своего ядерного оружия способна за короткий срок убить сразу десятки миллионов американцев, рассказывает в публикации журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

«Если Америка намерена противостоять России, это должно быть связано с чем-то экзистенциально важным. Искушать судьбу Украиной сегодня кажется очень рискованным», — пишет автор.

Согласно Лоусону, обсуждение вопроса о членстве Украины в НАТО является огромной стратегической ошибкой США, которые, отвлекаясь на Европу, могут упустить гораздо более важную проблему, заключающуюся в подъеме Китая в Азии.

В публикации аналитик утверждает, что «китайско-российская ось уже становится последним геополитическим кошмаром Америки», а включение в нее новых участников, например, Ирана, «только усугубит этот кошмар».

В апреле ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx написал, что перспективный американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider может изменить власть в Тихом океане, например, в случае военных действий против Китая.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
21.09.2020
В США имитировали ракетные атаки не только на РФ, но и на Америку
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
22.08.2016
Шаг вперед, два шага назад
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе