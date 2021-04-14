Роскосмос потратит 1,88 млрд рублей на создание комплекса районов посадки корабля "Орел"

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2025 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует потратить 1,88 млрд рублей на опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля "Орел", следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, "целью выполнения ОКР является создание комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата (ВА) пилотируемого транспортного корабля".

Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта и до 15 ноября 2025 года. В техническом задании прописано, что комплекс должен включать в себя средства эвакуации экипажа из возвращаемого аппарата, средства его первичного послеполетного обслуживания, вспомогательные и учебно-тренировочные средства, технические системы. "Штатные районы посадки должны иметь следующие характеристики: районы выбираются на сухопутных территориях России; районы должны быть ограниченных размеров, но не менее заданной точности посадки ВА; высота местности над уровнем моря [должна быть] не более 500 м", - говорится в техзадании.

При этом районы посадки должны находиться в безлюдном месте, а реки, болота и водоемы должны занимать не более 5% от их территории.

О корабле "Орел"

12 февраля генеральный конструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Алексей Богомолов сообщал, что корабль "Орел" после космического полета будет совершать посадку в районе Оренбурга. По его словам, успешно завершен выпуск эскизного проекта, который определил требования, состав оборудования и технологию работ с возвращаемым аппаратом корабля в районах его приземления.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.