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ТАСС

Госдеп не упомянул Гагарина в сообщении по случаю юбилея первого полета человека в космос

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Сообщение было сопровождено фотографией американского астронавта

ТАСС, 12 апреля. Госдепартамент США в понедельник опубликовал на своей русскоязычной странице в Facebook сообщение по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос, не упомянув при этом имя советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.


"Сегодня - Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства", - говорится в сообщении Госдепа США, которое было сопровождено фотографией американского астронавта.

Госдеп США также опубликовал поздравление по случаю юбилея на своей странице в Twitter, поздравив с праздником всех американских астронавтов и не упомянув Гагарина. "По случаю Международного дня полета человека в космос мы чествуем всех американских астронавтов, которые отважились отправиться в космос, в том числе астронавта [экипажа американского космического корабля] Apollo-11 и бывшего помощника госсекретаря Майкла Коллинза", - заявили в Госдепе.

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