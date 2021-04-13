Северная Корея построила мощнейшую подводную лодку в своей истории

По данным американских и южнокорейских источников, новая северокорейская субмарина массой в 3000 тонн готова к спуску на воду. Предполагается, что она сможет нести три баллистические ракеты.

КНДР планомерно наращивает возможности своих стратегических сил. Уже вскоре северокорейские военные могут получить главный «аргумент» против Запада, Японии и южного соседа — новую субмарину с баллистическими ракетами.

По данным южнокорейского издания «Ёнхап», Сеул и американские разведслужбы считают, что Северная Корея готова спустить на воду новую подводную лодку массой 3000 тонн. И лишь ожидает подходящего момента.

Соответствующие выводы были сделаны после того, как КНДР переместила баржу для испытаний баллистических ракет на своем полигоне в другое место, что, как предполагают, указывает на предстоящие испытания нового изделия, запускаемого с борта субмарин.

Новая субмарина КНДР (сверху) Источник изображения: hisutton

«Власти считают, что Северная Корея рассматривает подходящее время для развертывания подводной лодки для достижения стратегического эффекта, включая максимальное давление на Соединенные Штаты», — заявил один из источников.

Напомним, фотографии новой субмарины КНДР были представлены в 2019-м. «Кадры, показанные на ЦТАК, демонстрируют лишь нижний корпус подводной лодки, возле кормы и около носа. Этого достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что перед нами модифицированная подводная лодка класса Romeo», — отметил тогда исследователь Военно-морского флота Х. Саттон (H.I. Sutton).

Субмарины проекта 633 («Ромео» по классификации NATO) строили в Советском Союзе в середине прошлого века. Всего с 1957 по 1961 год на заводе «Красное Сормово» произвели 20 таких кораблей. Экипаж подводной лодки составляет 52 человека. Она может нести 14 торпед. В свое время стало известно, что несколько таких лодок решили использовать в ВМФ России в качестве стационарных тренировочных центров. По мнению специалистов, северокорейская субмарина способна нести три баллистических ракеты.

Напомним, в январе КНДР провела парад, на котором показала баллистические ракеты подводных лодок «Пуккыксон-5», назвав их «самым мощным оружием в мире».

Новая баллистическая ракета Источник изображения: Reuters

А в 2019-м КНДР провела испытания баллистической ракеты «Пуккыксон-3», запустив ее с борта субмарины, находившейся в подводном положении. Как тогда сообщалось, ракета во время испытания преодолела 450 километров. При нормальной баллистической траектории эксперты оценивают дальность изделия примерно в 2000 километров.

Первый испытательный пуск новой северокорейской баллистической ракеты подводных лодок «Пуккыксон-3» Источник изображения: ЦТАК

Отметим, что «Пуккыксон-3» — вторая северокорейская баллистическая ракета подводных лодок. Первый подобный опыт КНРД получила после создания полуэкспериментальной «Пуккыксон-1», запуск которой состоялся в декабре 2014 года. По всей вероятности, он оказался неудачным.