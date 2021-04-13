Войти
ТАСС

Медведев заявил, что от достижений в сфере космоса зависит развитие экономики и соцсферы

438
0
0
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Замглавы Совета безопасности отметил, что за последние годы Россия добилась новых результатов в космической отрасли

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Достижения в космической отрасли влияют не только на укрепление обороноспособности страны, но и на развитие других отраслей экономики и социальной сферы. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Лидерство в ракетно-космической отрасли по-прежнему имеет для нашей страны важнейшее стратегическое значение. От этого зависит не только укрепление обороноспособности и безопасности государства, но и развитие транспорта, связи, других отраслей экономики и социальной сферы. Нельзя забывать и о том, что в космической и смежных отраслях занято очень большое число наших граждан", - написал Медведев в публикации на своих страницах в соцсетях по случаю Дня космонавтики.

По его словам, за последние годы Россия добилась новых результатов в этой сфере. "Мы реализуем программы пилотируемых полетов, в том числе и в интересах наших международных партнеров, укрепляем свои позиции на мировом рынке пусковых услуг, развиваем механизмы частно-государственного партнерства в космической отрасли", - указал замглавы СБ РФ.

Говоря о 60-летнем юбилее полета в космос Юрия Гагарина, первого космонавта планеты, Медведев отметил, что "его старт стал одним из самых ярких и знаковых событий XX века, которое изменило весь мир".

"Мы по праву гордимся и тем, что наши соотечественники, среди которых такие выдающиеся ученые, как Константин Циолковский, Фридрих Цандер, Сергей Королев, стояли у истоков космической эры, были первопроходцами в создании уникальных космических аппаратов. Именно они положили начало новой исторической эпохе, внесли неоценимый вклад в научно-технический прогресс человеческой цивилизации", - подчеркнул он.

Проблемы в космической отрасли

Россия сталкивается с определенными проблемами в ракетно-космической отрасли, в том числе внешнего характера, но имеет задел для реализации всех намеченных амбициозных проектов, подчеркнул Медведев.

"Конечно, Россия сталкивается и с определенными технологическими и производственными проблемами в ракетно-космической отрасли. Не всегда эти проблемы имеют внутреннюю природу. Однако, несмотря на это, у нас есть задел, чтобы реализовать все намеченные амбициозные проекты", - написал Медведев.

По его словам, чтобы успешно конкурировать с США, Китаем и другими космическими державами, нужно внедрять новые технологии и модернизировать производственную инфраструктуру, повышать эффективность российской ракетно-космической техники, а также "особое внимание уделить своевременному возведению объектов на космодроме Восточный, где в ближайшие годы должны быть созданы условия для испытаний ракетных комплексов тяжелого и сверхтяжелого класса".

Зампред Совбеза в целом отметил, что государство инвестирует в освоение космоса значительные средства, в 2019-2021 годах запланированный объем бюджетного финансирования составил более 500 млрд рублей. "Однако экономическая ситуация в стране остается непростой. Поэтому важно грамотно расставлять приоритеты и следить за тем, чтобы средства на реализацию космических программ расходовались своевременно, эффективно и в полном объеме", - подчеркнул Медведев. Он призвал оперативно устранять возникающие трудности и качественно выполнять поставленные задачи, отметив, что только четкая, слаженная и результативная работа позволит России сохранить статус мировой космической державы.

Медведев поздравил всех работников космической отрасли с Днем космонавтики. Также замглавы СБ РФ возложил цветы у Кремлевской стены к захоронениям Юрия Гагарина и Сергея Королева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
17.08.2020
Россия застряла в феодально-бюрократическом капитализме
13.02.2019
Космическая катастрофа в реальном времени
25.01.2019
Полноразмерный макет космического корабля Илона Маска разрушен ветром
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
09.12.2015
«Восточный»: в 2016 году Путин хочет открыть новый космодром (Die Welt, Германия)
24.08.2015
Медведев: на Восточном применены только российские технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел