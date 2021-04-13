Медведев заявил, что от достижений в сфере космоса зависит развитие экономики и соцсферы

Замглавы Совета безопасности отметил, что за последние годы Россия добилась новых результатов в космической отрасли

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Достижения в космической отрасли влияют не только на укрепление обороноспособности страны, но и на развитие других отраслей экономики и социальной сферы. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Лидерство в ракетно-космической отрасли по-прежнему имеет для нашей страны важнейшее стратегическое значение. От этого зависит не только укрепление обороноспособности и безопасности государства, но и развитие транспорта, связи, других отраслей экономики и социальной сферы. Нельзя забывать и о том, что в космической и смежных отраслях занято очень большое число наших граждан", - написал Медведев в публикации на своих страницах в соцсетях по случаю Дня космонавтики.

По его словам, за последние годы Россия добилась новых результатов в этой сфере. "Мы реализуем программы пилотируемых полетов, в том числе и в интересах наших международных партнеров, укрепляем свои позиции на мировом рынке пусковых услуг, развиваем механизмы частно-государственного партнерства в космической отрасли", - указал замглавы СБ РФ.

Говоря о 60-летнем юбилее полета в космос Юрия Гагарина, первого космонавта планеты, Медведев отметил, что "его старт стал одним из самых ярких и знаковых событий XX века, которое изменило весь мир".

"Мы по праву гордимся и тем, что наши соотечественники, среди которых такие выдающиеся ученые, как Константин Циолковский, Фридрих Цандер, Сергей Королев, стояли у истоков космической эры, были первопроходцами в создании уникальных космических аппаратов. Именно они положили начало новой исторической эпохе, внесли неоценимый вклад в научно-технический прогресс человеческой цивилизации", - подчеркнул он.

Проблемы в космической отрасли

Россия сталкивается с определенными проблемами в ракетно-космической отрасли, в том числе внешнего характера, но имеет задел для реализации всех намеченных амбициозных проектов, подчеркнул Медведев.

"Конечно, Россия сталкивается и с определенными технологическими и производственными проблемами в ракетно-космической отрасли. Не всегда эти проблемы имеют внутреннюю природу. Однако, несмотря на это, у нас есть задел, чтобы реализовать все намеченные амбициозные проекты", - написал Медведев.

По его словам, чтобы успешно конкурировать с США, Китаем и другими космическими державами, нужно внедрять новые технологии и модернизировать производственную инфраструктуру, повышать эффективность российской ракетно-космической техники, а также "особое внимание уделить своевременному возведению объектов на космодроме Восточный, где в ближайшие годы должны быть созданы условия для испытаний ракетных комплексов тяжелого и сверхтяжелого класса".

Зампред Совбеза в целом отметил, что государство инвестирует в освоение космоса значительные средства, в 2019-2021 годах запланированный объем бюджетного финансирования составил более 500 млрд рублей. "Однако экономическая ситуация в стране остается непростой. Поэтому важно грамотно расставлять приоритеты и следить за тем, чтобы средства на реализацию космических программ расходовались своевременно, эффективно и в полном объеме", - подчеркнул Медведев. Он призвал оперативно устранять возникающие трудности и качественно выполнять поставленные задачи, отметив, что только четкая, слаженная и результативная работа позволит России сохранить статус мировой космической державы.

Медведев поздравил всех работников космической отрасли с Днем космонавтики. Также замглавы СБ РФ возложил цветы у Кремлевской стены к захоронениям Юрия Гагарина и Сергея Королева.