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Морские силы специальных операций Бенилюкса усиливают взаимодействие

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Морские силы специальных операций Бенилюкса усиливают взаимодействие
Морские силы специальных операций Бенилюкса усиливают взаимодействие.
Источник изображения: invoen.ru

По заявлению министра обороны Бельгии Людивин ДЕДОНДЕР (Ludivine DEDONDER) Брюссель и Амстердам намерены еще больше углубить сотрудничество своих сил специальных операций и предлагают до 2026 года продолжить их взаимодействие в рамках морской оперативной группы специальных операций (Composite Special Operations Maritime Task Group, SOMTG) НАТО. По утверждению министра, двухсторонняя комплексная морская группа ССО, планирует организовать совместное обучение в течение 2021 года. Взаимодействием между ССО двух стран уже занималась подобное соединение Бенилюкса (BSG SOF).


Людивин Дедондер.
Источник: МО Бельгии

Группа BSG SOF была образована в марте 2020 года. В её задачу входит укрепление сотрудничества между бельгийскими и голландскими спецподразделениями и поддержка Объединенного командования специальных операций (Composite Special Operations Command, C-SOCC), которое в качестве трехстороннего командования ССО НАТО в 2020 году вышло на полную оперативную готовность (Full Operational Capability; FOC). Помимо Бельгии и Нидерландов в C-SOCC участвует и Дания.

Силы специальных операции ВМС

В рамках реорганизации ВС Бельгии специальные и легкие пехотные подразделения бельгийских сухопутных войск в 2018 году объединены в полк специальных операций. Помимо подразделений группы ССО, в состав полка входят 2 и 3 парашютно-десантные батальоны коммандос и 6 группа командно-информационных систем (Command Information Systems, CIS Group).

Между командованием СВ Бельгии и ВМС Нидерландов в марте 2019 года подписано соглашение о намерениях. В частности, о дальнейшем развитии амфибийных (десантных) возможностей. Особое внимание в документе уделено бельгийскому полку специальных операций.

В области морских специальных операций Нидерланды полагаются на Корпус морской пехоты и ССО ВМС (Maritime Special Operations Forces, MARSOF). Голландские ССО играют ведущую роль в Европейском союзе и НАТО. В декабре 2018 года в Нидерландах сформировано Командование специальных операций (NLD SOCOM). Командование руководит всеми ССО ВМС и СВ.

Согласно немецким источникам, требования о формировании подобного командования ССО все громче звучат и в Германии. Предполагается, что оно могло бы осуществлять координацию и управлять силами специального назначения СВ (КСК), боевыми пловцами ВМС (KSM) и отдельной эскадрильей 64 вертолетной эскадры ВВС бундесвера (подробнее о СпН Германии).

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Бельгия
Германия
Дания
Нидерланды
Продукция
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