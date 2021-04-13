Опубликована инструкция для Юрия Гагарина в космосе

Полетная инструкция первого космонавта Юрия Гагарина стала достоянием общественности. Документ опубликовала «Газета.ру».

«Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем «Восток-3А» представляет из себя набор алгоритмов, начиная с предстартовой подготовки и до возвращения на Землю. В частности, описывается даже порядок облачения в скафандр: космонавт должен «просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем».

Тем же документом космонавту предписывалось настроиться на 2 программу Московского радио и принять пищу в определенные моменты после выхода на орбиту.

Оригинал инструкции хранится в Фонде №1 ЦПК управленческих документов, где c июня 2009 года и по сей день рассекречены лишь отдельные документы, отмечает издание.

10 апреля Минобороны РФ опубликовало секретные документы, касающиеся первых космонавтов СССР. Исторические артефакты — фотографии, удостоверения, полетное задание и прочие архивные документы — были раскрыты Минобороны к 60-летию первого полета человека в космос. В разделе можно увидеть фото Юрия Гагарина и других членов первого отряда космонавтов — Германа Титова, Алексея Леонова. Также на сайте выложена информация о руководителе подготовки первых космонавтов Николае Каманине, инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галлае, летчике-фронтовике Георгии Береговом и прочих.

Ранее дочь летчика, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина рассказала, что риски первого космонавта погибнуть в космосе были больше 50 процентов. Такой точки зрения, по ее словам, придерживался главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев.

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. Он длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, совершила оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

Семен Гольдштейн