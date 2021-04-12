Рассекречены документы о первых космонавтах СССР

Минобороны РФ опубликовало секретные документы, касающиеся первых космонавтов СССР. Материалы доступны на сайте ведомства в разделе «Земные орбиты покорителей космоса».

Исторические артефакты — фотографии, удостоверения, полетное задание и прочие архивные документы — были раскрыты Минобороны к 60-летию первого полета человека в космос. В разделе можно увидеть фото непосредственно Юрия Гагарина и других членов первого отряда космонавтов — Германа Титова, Алексея Леонова. Также на сайте выложена информация о руководителе подготовки первых космонавтов Николае Каманине, инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае, летчике-фронтовике Георгие Береговом и прочих.

В подразделе, который касается первого космонавта, находятся удостоверение, полетное задание на первый космический полет, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы. «Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив», — говорится в характеристике по выпуску из 1-го Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени К.Е. Ворошилова. Согласно документам из училища, Гагарин налетал 166 часов. С 1957 по 1959 год, когда космонавт находился на службе в 769-м истребительном авиационном полку, к его стажу прибавилось еще 265 часов. На сайте есть копия приказа Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Малиновского о внеочередном присвоении Гагарину звания майора.

Также в разделе присутствуют электронные копии документов о присвоении 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину звания «Летчик-космонавт СССР». Позже такие же звания получат Герман Титов и Алексей Леонов.

На сайте Минобороны уточняется, что после полетов в космос Гагарин, Леонов и Титов продолжили свое образование. Например, во время обучения в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского первый космонавт сдавал все предметы на «отлично», кроме высшей математики, по которой у него всегда стояла оценка «хорошо».

Среди людей, готовивших космонавтов к полетам, было много фронтовиков. Например, летчик-испытатель Марк Галай стал инструктором-методистом по пилотированию космических кораблей — он участвовал в обороне Москвы, получил благодарность от Сталина. После войны Галай стал испытывать новый реактивный самолет. Участник войны Николай Каманин был награжден орденом Кутузова II степени и стал кавалером ордена Суворова II степени. В момент старта и на протяжении всего полета Гагарина Каманин вел радиосвязь с космонавтом.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, совершила оборот вокруг Земли. Полет длился 108 минут.

9 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», который получил имя «Ю.А. Гагарин». Также на ракету-носитель была нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос.

Марк Львов