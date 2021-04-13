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Интерфакс-АВН

Премьер Украины заявил, что запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО ускорит путь в альянс

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Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Согласно исследованию центра "Новая Европа", Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО или 19% сделок по стандартизации. Причем треть из них внедрены за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он отметил, что запуск такой системы на этой неделе представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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