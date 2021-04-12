Пентагон запланировал создать реабилитационный центр на Украине

Инженерно-строительное командование ВМС США в своем контракте заявило о создании реабилитационного центра в населенном пункте Ужгороде, расположенном в Украине. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает RT со ссылкой на предварительное описание контракта.

Стоимость проекта ведомства США оценивается в сумму от $500 тыс. до $750 тыс.

«Подрядчик должен в полной мере обеспечить руководство, предоставить рабочую силу, материалы, оборудование и принять все меры предосторожности, необходимые для проектирования, строительства и перепрофилирования старой тепловой электростанции в двухэтажный реабилитационный центр», — говорится в тексте документа.

На данный момент на месте запланированного реабилитационного центра располагается старая тепловая электростанция.

Уточняется, что, согласно тексту контракта, американским проектом будет руководить исполнитель, который возьмет под контроль весь строительный процесс реабилитационного центра.

В феврале стало известно, что Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении.