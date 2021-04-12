Фотогалерея: презентация нового южнокорейского истребителя KF-21

Вчера состоялось торжественное событие: Южная Корея представила свой самый амбициозный военный проект — истребитель условно «нового» поколения. На опубликованных фото можно рассмотреть машину во всей красе.

Южная Корея показала фотографии со вчерашней презентации перспективного малозаметного истребителя KF-21 Boramae, ставшего для этой страны настоящей революцией в авиастроении.

ВВС Республики Кореи довольно многочисленны и хорошо подготовлены, однако до недавнего времени делали ставку на американские истребители четвертого поколения. Создание «национального» боевого самолета стало для Сеула вызовом, с которым, нужно полагать, он успешно справился.

KF-21 Источник изображения: ROKArmedForces

Презентацию нового истребителя провели 9 апреля в штаб-квартире южнокорейской авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI), расположенной в Сачхонe. Речь идет о первом летном опытном образце перспективного самолета. Первый полет машина может осуществить в 2022 году.

KF-21 Источник изображения: ROKArmedForces

Самолет иногда называют «переходным», относя его к поколению 4++. И хотя истребитель внешне похож на полноценные малозаметные машины, его нельзя причислить к ним по причине отсутствия внутренних отсеков вооружения (призванных, как известно, снизить радиолокационную заметность). При этом ранее в СМИ фигурировала информация о том, что в будущем может появиться версия с внутренним размещением подвесок.

KF-21 Источник изображения: ROKArmedForces

В нынешней конфигурации длина истребителя составляет 16,9 метра, а размах крыла — 11,2 метра. Максимальная взлетная масса самолета — 25,4 тонны. Южнокорейские инженеры ведут работы как над одноместной машиной, так и над ее двухместной версией.

KF-21 Источник изображения: ROKArmedForces

Основа силовой установки — два двигателя General Electric F414. Самолет способен развивать максимальную скорость более М=1,8. Общее число точек подвески — десять. Шесть из них расположены под крыльями, а еще четыре — под фюзеляжем.

KF-21 Источник изображения: ROKArmedForces

Предполагается, что самолет сможет применять самое передовое вооружение. В 2019-м французское издание La Tribune в своем материале «MBDA monte à bord de l’avion de combat sud-coréen, le KF-X» сообщило, что южнокорейское Минобороны выбрало для самолета новейшую европейскую ракету MBDA Meteor. Это изделие имеет маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что дает возможность поддерживать высокую скорость полета на всей траектории.

Отметим также, что в прошлом году корейцы показали прототип радара для перспективного истребителя. РЛС имеет активную фазированную антенную решетку и теоретически может отслеживать более 1000 целей одновременно.