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ТАСС

Комиссия по анализу стыковки "Прогресса МС-16" с МКС проработает до 30 апреля

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Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16»
Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16».
Источник изображения: Роскосмос ТВ/Youtube

Корабль был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако в процессе космонавтам пришлось перейти в ручной режим управления

БАЙКОНУР /Казахстан/, 10 апреля. /ТАСС/. Комиссия, которая устанавливает причину перехода стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС с автоматического режима на ручной в феврале 2021 года, будет работать до конца апреля. Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Комиссия до 30 апреля работает, если мне память не изменяет. Поэтому я бы сейчас ничего не хотел говорить", - отметил Баранов. Гендиректор предприятия добавил, что сейчас у комиссии есть вопросы к головному обтекателю.

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако в процессе космонавтам пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это потребовалось из-за отклонения от оси причаливания.

В официальном аккаунте МКС в Twitter отмечалось, что переход на телеоператорный режим потребовался из-за "силы сигнала от автоматизированной системы "Курс". В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что переход с автоматической на ручную стыковку "Прогресса МС-16" потребовался из-за поврежденной антенны, установленной на корабле. Информацию ТАСС подтвердил второй источник. По его словам, повреждения могли быть нанесены головным обтекателем ракеты.

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Казахстан
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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