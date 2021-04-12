В Пентагоне объяснили проход эсминца США через экономическую зону Индии

Прохождение американского эсминца John Paul Jones через исключительную экономическую зону Индии было совершено с международным правом и не направлено против интересов республики. Об этом в пятницу, 9 апреля, во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, «этот невинный проход» был проведен в рамках нормальных операций и «в соответствии с международным правом». Официальный представитель Минобороны США подчеркнул, что речь идет об ответственности американской стороны «за поддержание свободы мореплавания» и «свободы законного использования морских пространств, признаваемой международным правом».

«Это не против какой-то страны. Это за принцип. И мы этим занимаемся по всему миру», — сказал Кирби. Подобные действия ВМС США Вашингтон именует «операциями по обеспечению свободы мореплавания».

Пресс-секретарь американского военного ведомства уточнил, что часто на подобные случаи обращают внимание, когда действия США такого рода направлены на Китай с его «чрезмерными притязаниями на море».

«Но дело не только в Китае», — отметил он. В то же время Кирби отказался обсуждать содержание разговоров с Индией по поводу произошедшего.

Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что 7 апреля 2021 года эскадренный миноносец американских ВМС John Paul Jones прошел к западу от принадлежащих Индии Лакшадвипских островов через исключительную экономическую зону Индии, не получив предварительного согласия индийской стороны.

В ответ МИД Индии 9 апреля выразил США озабоченность в связи с этим проходом. Соответствующее сообщение размещено на сайте индийского внешнеполитического ведомства.